Saldo de empregos segue positivo em Campo Grande

Campo Grande segue consolidando sua posição como a Capital das Oportunidades, com saldo positivo entre admissões e desligamentos no mercado formal de trabalho. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), referentes a julho de 2025, o município registrou 583 contratações a mais do que demissões, resultado que reforça a resiliência da economia local.

O desempenho foi impulsionado por saldos positivos em cinco setores: Construção Civil (+296), Comércio (+147), Agropecuária (+105), Indústria (+23) e Serviços (+12). Esse cenário garante à cidade a marca de seis meses consecutivos com saldo favorável às contratações.

Em julho, Campo Grande contabilizou 12.731 admissões, o equivalente a cerca de 550 contratações por dia útil. O resultado é superior ao de junho, quando foram registradas 11.637 admissões, com saldo positivo de 361 vagas.

O diretor-presidente da Fundação Social do Trabalho (Funsat), João Henrique Lima Bezerra, avalia que o crescimento reforça o dinamismo do mercado local. “Esse é um movimento que enxergamos diariamente no atendimento à população. Campo Grande está em pleno desenvolvimento, com empresas comprometidas em contratar, reter talentos e crescer junto com o município. A Funsat acompanha de perto essa tendência e colabora para que ela seja mantida”, destacou.

A coordenadora do Observatório do Mercado de Trabalho da Funsat, Lenis Rolim, explica que, apesar do avanço em relação a junho, o ritmo ainda é inferior ao registrado no ano passado. “Em julho de 2024, o saldo havia sido de 837 vagas, cerca de 30% maior do que neste ano. Isso indica que, embora positivo, o ritmo de geração de empregos em 2025 segue em recuperação gradual, em um cenário de custos elevados e menor expansão da demanda”, pontuou.

Mesmo diante desse panorama, Campo Grande se mantém como o município que mais gera empregos em Mato Grosso do Sul, confirmando a força e a resiliência do setor produtivo formal.