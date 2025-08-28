Lei: Festival Internacional da Carne passa a integrar o Calendário Oficial de MS

A partir desta quinta-feira (28) está incluído no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul o Festival Internacional da Carne, realizado anualmente no mês de setembro, por força da Lei Estadual 6.465 de 202 5. A autoria é do deputado estadual Pedro Pedrossian Neto (PSD).

De acordo com o parlamentar, o Festival Internacional da Carne é promovido pela Associação dos Criadores do Mato Grosso do Sul (Acrissul), em conjunto com outras instituições e apoiadores, com o objetivo divulgar e fomentar negócios, tecnologias e produtos derivados da pecuária sul-mato-grossense.

“O festival é um evento que celebra a cultura da pecuária, setor que desempenha papel central na história, na economia e na identidade do Estado. A realização do festival promove não apenas a valorização das tradições locais, mas também a dinamização da economia, com a geração de aproximadamente 500 empregos diretos e indiretos, movimentação de cerca de 250 negócios e a expectativa de receber 30 mil visitantes. Além do seu impacto econômico, o festival apresenta forte caráter social e educacional”, explicou Pedrossian.

A nova lei foi publicada no Diário Oficial do Estado de hoje e pode ser conferida na íntegra clicando aqui .