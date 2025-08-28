Polícia Militar prende três pessoas por tráfico de drogas em Paranaíba

Na noite desta quarta-feira (27), equipes daForça Tática, com apoio dasRádio Patrulhas 1 e 2, realizaram uma ação que resultou na prisão detrês pessoasportráfico de drogas e desobediênciano município de Paranaíba.

A operação teve início após denúncias anônimas informarem sobre intensa movimentação de usuários de entorpecentes em uma residência localizada no bairro Jardim América. Durante patrulhamento ostensivo, os policiais avistaram uma motocicleta com características semelhantes às relatadas, cujo condutor, ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir em alta velocidade.

Na sequência, a equipe deslocou-se até o local denunciado, onde encontrou a motocicleta estacionada e três indivíduos no interior do imóvel. Durante a abordagem, foi localizada uma porção demaconhapróxima a um dos suspeitos. Em buscas posteriores, os policiais encontraram no interior da residência:

Cocaína: aproximadamente 101,5 gramas divididos em várias embalagens, inclusive porções já prontas para o comércio;

Crack: cerca de 4,1 gramas também fracionados para venda;

Maconha: aproximadamente 181,5 gramas , incluindo um tablete e porções embaladas;

Uma balança de precisão, utilizada para a pesagem e fracionamento da droga.

Diante das evidências, os três suspeitos foram detidos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com todo o material apreendido, para as devidas providências legais.

A Polícia Militar ressalta a importância da colaboração da comunidade por meio de denúncias anônimas, que fortalecem o trabalho de combate ao tráfico e contribuem para a segurança pública em Paranaíba.

Denuncie!O sigilo é garantido.

