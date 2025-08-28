Polícia Civil desmantela laboratório clandestino de extração ilegal de óleo de maconha em Dourados

Uma ação policial realizada na manhã desta terça-feira (26), pelo SIG/NRI de Dourados e DEFRON desmantelou um laboratório clandestino de extração de óleo de maconha instalado na região do Parque Alvorada, em Dourados.

De acordo com a investigação, um homem de 30 anos responsável pela produção da substância, que a oferecia como se fosse “óleo de canabidiol”, tinha em depósito 30 frascos prontos para comercialização e 33 parcialmente preenchidos, além de 19 pacotes de skunk prontos para manipulação, que totalizavam cerca de 6,1kg.

Os investigadores apuraram que o investigado oferecia a seus consumidores cada frasco pelo valor de R$ 800,00, informando, inclusive, que teria propriedades terapêuticas, apesar de realizar a extração do óleo de forma artesanal e sem qualquer controle de qualidade exercido pelas agências reguladoras.