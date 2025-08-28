Polícia Civil desmantela laboratório clandestino de extração ilegal de óleo de maconha em Dourados

(67) 99142-9066
Uma ação policial realizada na manhã desta terça-feira (26), pelo SIG/NRI de Dourados e DEFRON desmantelou um laboratório clandestino de extração de óleo de maconha instalado na região do Parque Alvorada, em Dourados.
De acordo com a investigação, um homem de 30 anos responsável pela produção da substância, que a oferecia como se fosse “óleo de canabidiol”, tinha em depósito 30 frascos prontos para comercialização e 33 parcialmente preenchidos, além de 19 pacotes de skunk prontos para manipulação, que totalizavam cerca de 6,1kg.
Os investigadores apuraram que o investigado oferecia a seus consumidores cada frasco pelo valor de R$ 800,00, informando, inclusive, que teria propriedades terapêuticas, apesar de realizar a extração do óleo de forma artesanal e sem qualquer controle de qualidade exercido pelas agências reguladoras.
No imóvel, uma quitinete, a equipe ainda localizou 2 simulacros de pistola e munições, inclusive de calibre restrito, além de aparelhos celulares e itens utilizados no laboratório.
Quando questionado sobre sua atuação, o indivíduo alegou que estaria produzindo a substância para seu filho, que é autista, o que foi expressamente negado pela mãe da criança, que relatou que ele não efetua qualquer tratamento com canibidiol.
Além disso, quando extraído da forma incorreta e sem os devidos protocolos, o óleo da maconha pode, inclusive, gerar uma concentração ainda maior de THC ao invés de isolá-lo, o que pode causar sérios danos à saúde.
Ele foi preso e responderá por tráfico de drogas.
