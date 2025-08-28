Zeca cobra finalização das obras de reforma em posto de saúde comunitário de Rochedo

O deputado estadual Zeca do PT apresentou indicação em sessão ordinária realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) nessa quarta-feira (27), propondo a finalização em urgência das obras de reforma do posto de saúde localizado na comunidade Pira-Parque, no município de Rochedo-MS.

Em razão das obras inacabadas, os moradores da comunidade são obrigados a se deslocarem até o perímetro urbano de Rochedo para conseguirem atendimento médico. A solicitação tem como base indicação do vereador de Rochedo, Josimar Veterinário (Republicanos).

"Em seu pedido, o parlamentar municipal informa sobre os transtornos causados aos moradores da comunidade Pira-Parque pelas obras inacabadas no posto de saúde local, o que muitas vezes leva a população a se deslocar até a cidade para receber um atendimento de saúde digno", justificou Zeca do PT.

Zeca encaminhou a indicação ao Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, ao Secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa, e ao Prefeito de Rochedo-MS, Arino Jorge.