Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Legislativo - MS

Reconhecimento da fibromialgia como deficiência é pautado em redação final

Os deputados devem votar, na manhã desta quinta-feira (28), durante a sessão ordinária na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) cinc...

28/08/2025 08h58
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Plenário do Palácio Guaicurus, onde são aprovados e votados os projetos pautadas na Ordem do Dia
Plenário do Palácio Guaicurus, onde são aprovados e votados os projetos pautadas na Ordem do Dia

Os deputados devem votar, na manhã desta quinta-feira (28), durante a sessão ordinária na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) cinco projetos previstos na Ordem do Dia . As propostas ampliam direitos sociais, valorizam categoria profissional, aprimoram a estrutura do Estado, além de concederem homenagens. A sessão tem início às 9h e é aberta à participação de toda sociedade.

Em redação final, os parlamentares apreciarão o  Projeto de Lei 157/2024 , do deputado Lucas de Lima (sem partido), que estabelece que os portadores de fibromialgia sejam reconhecidos como pessoas com deficiência no âmbito do estado de Mato Grosso do Sul. Conforme a matéria, a proposta assegura às pessoas diagnosticadas com fibromialgia os mesmos direitos e garantias das pessoas com deficiência.

Em primeira discussão serão votados dois projetos de lei. O Projeto de Lei 136/2025 , de autoria da deputada Gleice Jane (PT), institui o Dia Estadual de Luta pelos Direitos das Empregadas e Empregados Domésticos. A data é alusiva à  Lei Complementar 150/2015 , a “Lei das domésticas”, sancionada, há dez anos, no dia 1º de junho. E o Projeto de Lei Complementar 4/2025 , de autoria do Poder Executivo, que revoga dispositivo da Lei Complementar nº 303, de 7 de dezembro de 2022.  A proposta busca promover a reorganização e a consolidação do ordenamento jurídico estadual no que diz respeito à transação de créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa, alinhando-se às mudanças trazidas pela Lei nº 6.438, de 30 de junho de 2025, que atualiza a legislação anterior sobre o tema.

O Projeto de Lei 170/2025 , do Poder Judiciário, será votado em segunda discussão. A proposta cria cargos na estrutura funcional do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. Será apreciado em discussão única o Projeto de Lei 27/2025, do deputado Caravina (PSDB), que concede o Título de Cidadão Sul-mato-grossense.

Serviço

As sessões plenárias podem ser acompanhadas presencialmente ou pela transmissão ao vivo dos canais oficiais de comunicação da Casa de Leis:  TV ALEMS canal 7.2 no sinal aberto e canal 9 da Claro NET TV, ou ainda no link  TV ALEMS ; Rádio ALEMS FM 105.5, sinal aberto, ou no link  Rádio ALEMS Facebook  e  Youtube .

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Grupo criminoso no setor de combustíveis é alvo de operações da PF
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar prende três pessoas por tráfico de drogas em Paranaíba
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil desmantela laboratório clandestino de extração ilegal de óleo de maconha em Dourados
Nioaque, MS
Atualizado às 08h05
23°
Tempo nublado Máxima: 32° - Mínima: 18°
22°

Sensação

1.22 km/h

Vento

41%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 7 minutos Estudantes do ensino integral têm notas maiores no Enem, diz estudo
Há 7 minutos Grupo criminoso no setor de combustíveis é alvo de operações da PF
Há 8 minutos Polícia Militar prende três pessoas por tráfico de drogas em Paranaíba
Há 1 hora Polícia Civil desmantela laboratório clandestino de extração ilegal de óleo de maconha em Dourados
Há 1 hora Zeca cobra finalização das obras de reforma em posto de saúde comunitário de Rochedo
Anúncio
Mais lidas
1
Há 7 dias Prefeitura de Nioaque vai abrir processo administrativo após veículo da Saúde ser flagrado em atacadista de Campo Grande Prefeitura confirma que vai abrir processo administrativo e garante que, se houver comprovação de responsabilidade, servidor poderá ser exonerado do cargo
2
Há 5 dias Welington Gatti é Nioaque na disputa da Liga Sulmems de Velocross
3
Há 6 dias Dia do Educador Especial: profissionais que transformam vidas com amor e dedicação
4
Há 6 dias Prefeito de Nioaque, André Guimarães, será destaque no COMPOL Campo Grande
5
Há 6 dias Câmara de Nioaque antecipa devolução de R$ 1 milhão à Prefeitura
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados