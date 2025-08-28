Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Mulher

Câmara de Nioaque realiza palestra do Agosto Lilás contra feminicídio e violência doméstica

O encontro reuniu vereadores, autoridades locais, profissionais da área e a comunidade, destacando a necessidade de união e mobilização

28/08/2025 07h53
Por: Gabriela Rufino
Camila Mendes Aivi
Camila Mendes Aivi

Na tarde desta quarta-feira (27), a Câmara Municipal de Nioaque sediou uma importante palestra dentro da campanha Agosto Lilás, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a prevenção e o combate ao feminicídio e à violência contra a mulher.

Foto: Camila Alvi

O encontro reuniu vereadores, autoridades locais, profissionais da área e a comunidade, destacando a necessidade de união e mobilização para garantir a proteção das mulheres e fortalecer políticas públicas voltadas à segurança e ao respeito.

Durante a palestra, foram abordados temas como a importância da denúncia, os canais de atendimento disponíveis e o papel da sociedade na quebra do ciclo da violência. O evento também reforçou a Lei Maria da Penha como um instrumento fundamental de proteção e direitos.

A campanha Agosto Lilás é realizada em todo o Brasil e busca sensibilizar a sociedade sobre a violência de gênero, promovendo reflexões e ações que contribuam para uma cultura de paz e igualdade.

Em Nioaque, a iniciativa reafirma o compromisso das instituições em apoiar as mulheres e ampliar o debate sobre o enfrentamento à violência doméstica, destacando que a denúncia é o primeiro passo para salvar vidas.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Joédson Alves/Agência Brasil Violência digital contra mulheres atinge níveis alarmantes
Reprodução internet Prefeitura de Nioaque entrega 196 novas carteiras de identidade emitidas em mutirão de cidadania
© Paulo Pinto/Agência Brasil Familiares e movimentos fazem ato pelos 10 anos da chacina de Osasco
Nioaque, MS
Atualizado às 08h05
23°
Tempo nublado Máxima: 32° - Mínima: 18°
22°

Sensação

1.22 km/h

Vento

41%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 7 minutos Estudantes do ensino integral têm notas maiores no Enem, diz estudo
Há 7 minutos Grupo criminoso no setor de combustíveis é alvo de operações da PF
Há 7 minutos Polícia Militar prende três pessoas por tráfico de drogas em Paranaíba
Há 1 hora Polícia Civil desmantela laboratório clandestino de extração ilegal de óleo de maconha em Dourados
Há 1 hora Zeca cobra finalização das obras de reforma em posto de saúde comunitário de Rochedo
Anúncio
Mais lidas
1
Há 7 dias Prefeitura de Nioaque vai abrir processo administrativo após veículo da Saúde ser flagrado em atacadista de Campo Grande Prefeitura confirma que vai abrir processo administrativo e garante que, se houver comprovação de responsabilidade, servidor poderá ser exonerado do cargo
2
Há 5 dias Welington Gatti é Nioaque na disputa da Liga Sulmems de Velocross
3
Há 6 dias Dia do Educador Especial: profissionais que transformam vidas com amor e dedicação
4
Há 6 dias Prefeito de Nioaque, André Guimarães, será destaque no COMPOL Campo Grande
5
Há 6 dias Câmara de Nioaque antecipa devolução de R$ 1 milhão à Prefeitura
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados