Câmara de Nioaque realiza palestra do Agosto Lilás contra feminicídio e violência doméstica

Na tarde desta quarta-feira (27), a Câmara Municipal de Nioaque sediou uma importante palestra dentro da campanha Agosto Lilás, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a prevenção e o combate ao feminicídio e à violência contra a mulher.
O encontro reuniu vereadores, autoridades locais, profissionais da área e a comunidade, destacando a necessidade de união e mobilização para garantir a proteção das mulheres e fortalecer políticas públicas voltadas à segurança e ao respeito.
Durante a palestra, foram abordados temas como a importância da denúncia, os canais de atendimento disponíveis e o papel da sociedade na quebra do ciclo da violência. O evento também reforçou a Lei Maria da Penha como um instrumento fundamental de proteção e direitos.
A campanha Agosto Lilás é realizada em todo o Brasil e busca sensibilizar a sociedade sobre a violência de gênero, promovendo reflexões e ações que contribuam para uma cultura de paz e igualdade.
Em Nioaque, a iniciativa reafirma o compromisso das instituições em apoiar as mulheres e ampliar o debate sobre o enfrentamento à violência doméstica, destacando que a denúncia é o primeiro passo para salvar vidas.
