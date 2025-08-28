Zeca apresenta moção de congratulação à Agraer pelo fomento à agricultura familiar de MS

Em sessão plenária na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) nessa quarta-feira (27), o deputado estadual Zeca do PT apresentou uma Moção de Congratulação ao Diretor-Presidente e ao Diretor-Executivo da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural de Mato Grosso do Sul (Agraer), Washington Willeman de Souza e Marcos Roberto de Carvalho Melo (respectivamente), estendida a todos os servidores da Agraer.

Segundo Zeca, a homenagem reconhece os relevantes serviços prestados à agricultura familiar sul-mato-grossense desde o ano de 2023 até o momento.

"Conforme dados disponibilizados pela Agraer, é possível observar o impressionante trabalho que vem sendo realizado desde o ano de 2023, com o aumento no número de emissões do Cadastro da Agricultura Familiar (CAF), que passou de cerca de 3,9 mil inscrições ativas em 2023, para mais de 28 mil inscrições ativas em 2025, além do aumento no total de alimentos oriundos da agricultura familiar de MS que foram comercializados pela Ceasa-MS, que saltou de 3 milhões de toneladas em 2023, para 5 milhões de toneladas em 2024", justificou Zeca do PT.

Vale destacar que por meio dos projetos elaborados e executados pela Agraer, foram adquiridos mais de 20 milhões de toneladas de alimentos oriundos da agricultura familiar de Mato Grosso do Sul para utilização no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

"Resta demonstrada a relevância do trabalho que vem sendo realizado à frente da Agraer nestes últimos 2 anos e meio, sendo de suma importância para a agricultura familiar sul-mato-grossense que estes projetos tenham continuidade", complementou o deputado e ex-governador.

A moção agora segue para apreciação do plenário da Casa de Leis. Se aprovada, será oficialmente encaminhada ao homenageado.