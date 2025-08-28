MS ao Vivo de setembro vai trazer shows gratuito de Liniker e de Silveira no Parque das Nações Indígenas

Campo Grande recebe, no dia 7 de setembro (domingo), a partir das 17h, mais uma edição do projeto MS ao Vivo, desta vez com a grande atração nacional: a cantora Liniker. O evento, que acontece no Parque das Nações Indígenas, contará ainda com a abertura do cantor sul-mato-grossense Silveira.

O acesso é gratuito e o evento integra uma programação contínua de valorização da cultura e da música promovida pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e da Fundação de Cultura de MS, e o Sesc-MS.

Liniker traz CAJU, um álbum que reúne histórias pessoais e encontros sonoros

Liniker, nascida em Araraquara (SP), não é só uma cantora – ela é uma artista que se reinventa a cada passo. Desde o lançamento do EP Cru (2015), a cantora vem quebrando barreiras com sua voz única e suas histórias autênticas. Com o sucesso de Remonta (2016) e Goela Abaixo (2019), Liniker se destacou também no mundo da atuação, interpretando a personagem Cassandra na série Manhãs de Setembro (2021), na Prime Video.

Em 2021, ela lançou seu primeiro álbum solo, Indigo Borboleta Anil, que foi premiado no Grammy Latino, marcando sua história como a primeira artista transgênero a conquistar esse reconhecimento.

Mas foi com o lançamento de CAJU, em 2024, que Liniker se superou ainda mais. Com 14 faixas repletas de emoção e sinceridade, o álbum tem participações de artistas como Lulu Santos, BaianaSystem, ANAVITÓRIA e Pabllo Vittar. CAJU não é apenas um disco, é uma jornada sonora de resistência, afeto e liberdade.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Silveira mistura MPB, pop e soul em AfroAfetos

Cantor, compositor e artista corumbaense, Silveira iniciou sua trajetória musical aos 13 anos, na igreja, e passou por diferentes projetos até lançar sua carreira solo em 2020. Desde então, tem se destacado na cena musical de Mato Grosso do Sul, unindo MPB, pop, soul e influências afro-latinas.

Com suas músicas, Silveira traz à tona temas de resistência, ancestralidade e a potência do afeto. O show AfroAfetos não é só uma performance, mas uma forma de dar voz às experiências e aos sentimentos que refletem a luta e o amor de quem busca um lugar no mundo.

Aos 29 anos, Silveira já se apresentou nos maiores palcos de Mato Grosso do Sul, incluindo o Festival América do Sul Pantanal e o Festival de Inverno de Bonito, e, neste ano, tem encantado o público com sua proposta artística cheia de força e emoção.

Serviço

Evento: MS ao Vivo

Atrações: Liniker (CAJU) e Silveira (AfroAfetos)

Data: 7 de setembro de 2025

Horário: A partir das 17h

Local: Parque das Nações Indígenas – Campo Grande/MS

Entrada: Gratuita

Comunicação Setesc

Fotos: Larissa Kreili/Divulgação