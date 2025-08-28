Whats

Mato Grosso do Sul

Estudantes, forças armadas e de segurança pública participam do desfile de 7 de Setembro em Campo Grande

O tradicional desfile de 7 de Setembro, em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, contará com 18 organizações civis e militares ao longo da...

28/08/2025 06h47
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

O tradicional desfile de 7 de Setembro, em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, contará com 18 organizações civis e militares ao longo da Rua 13 de Maio, no centro de Campo Grande. A cerimônia terá início às 8h45 e duração aproximada de duas horas.

O evento começa com o governador Eduardo Riedel e o chefe do Comando Militar do Oeste (CMO), general de Exército Luiz Fernando Estorilho Baganha, em revista à tropa militar na Avenida Mato Grosso. Em seguida, as autoridades seguem para o palanque oficial, na esquina da Avenida Afonso Pena com a Rua 13 de Maio, onde será dada a autorização para abertura do desfile.

Em frente ao palanque, ocorre a cerimônia de hasteamento das bandeiras do Brasil, do Estado e do Município, seguida pelo acendimento da Pira com o Fogo Simbólico da Pátria, conduzido por estudantes da rede pública e militares, e pela execução do Hino da Independência.

A abertura do desfile será feita pela Associação Cidade dos Meninos de Campo Grande, seguida pelas organizações Filhas de Jó e Ordem DeMolay. Depois, desfilam alunos das escolas estaduais cívico-militares Marçal de Souza Tupã-y e Professor Tito, e do Colégio Militar de Campo Grande.

Em seguida, integrantes do Exército e da Aeronáutica marcham a pé, seguidos pelos membros da Polícia Militar, Polícia Civil e Defesa Civil. O encerramento ocorre de forma motorizada, com a participação do Comando Militar do Oeste, das polícias Militar, Civil, Penal e Científica, e do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul.

O público poderá acompanhar o desfile ao longo do trecho da Rua 13 de Maio, entre as ruas Antônio Maria Coelho e 15 de Novembro.

Comunicação do Governo de MS
Fotos: Álvaro Rezende/Secom/Arquivo

