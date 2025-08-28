Credenciamento de imprensa para o Desfile da Independência começa nesta quinta-feira

O credenciamento para cobertura jornalística do Desfile de 7 de Setembro, em Campo Grande, terá início nesta quinta-feira (28). Os veículos de comunicação devem encaminhar os nomes dos profissionais e respectivos números de identidade para oe-mail: [email protected] .

A solenidade começa às 8h45 e contará com a participação de 18 instituições, entre escolas da rede de ensino, organizações militares e forças de segurança pública. Ao todo, cerca de 4 mil integrantes estarão envolvidos no evento.

O público poderá acompanhar o desfile ao longo da Rua 13 de Maio, no trecho entre as ruas Antônio Maria Coelho e 15 de Novembro.

Comunicação do Governo de MS