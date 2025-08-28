Mato Grosso do Sul apresenta destinos de pesca esportiva no Fishing Show Brasil 2025

De hoje (28) a domingo (31), em São Paulo (SP), Mato Grosso do Sul será um dos destaques do Fishing Show Brasil 2025, um dos maiores eventos do país voltados à pesca esportiva, turismo de natureza e vida outdoor. O Estado marcará presença com um estande personalizado para promover seus principais destinos de pesca esportiva e experiências em meio à biodiversidade local.

Reconhecido internacionalmente por seus rios piscosos, belezas cênicas e infraestrutura para a prática da atividade, Mato Grosso do Sul levará ao público informações sobre regiões icônicas, como o Pantanal e o Rio Paraná, além de outros roteiros que integram pesca sustentável e conservação ambiental. O espaço contará com atendimento especializado, distribuição de material digital e ativações voltadas ao trade, reforçando o networking com profissionais do setor.

De acordo com Rogério Chelotti, turismólogo da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, a participação no evento reafirma o papel do estado como referência nacional em pesca esportiva.

“A presença do Mato Grosso do Sul no Fishing Show Brasil reforça nosso compromisso com a valorização do turismo de pesca esportiva e com a promoção de experiências responsáveis, alinhadas à conservação ambiental e à geração de renda nas comunidades locais. A pesca esportiva é uma atividade-chave para nosso estado, que une emoção, biodiversidade e sustentabilidade”, destacou.

O evento

O Fishing Show Brasil 2025 reúne fabricantes, hotéis pesqueiros, pescadores, guias, influenciadores e destinos turísticos especializados. Além da feira de equipamentos e embarcações, a programação inclui palestras técnicas, workshops, rodadas de negócios e experiências práticas. A expectativa é atrair visitantes de todo o país em busca de novidades, capacitação e oportunidades no setor.

Débora Bordin, Comunicação Fundtur-MS

Foto: @visitmsoficial