Aniversário
Campo Grande - MS

Funsat oferece 1.824 vagas de emprego nesta quinta-feira (28)

Atendendo a 201 empresas de Campo Grande, a Funsat (Fundação Social do Trabalho) anuncia, nesta quinta-feira (28), um total de 1.824 vagas. Emprego...

28/08/2025 05h40
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Atendendo a 201 empresas de Campo Grande, a Funsat (Fundação Social do Trabalho) anuncia, nesta quinta-feira (28), um total de 1.824 vagas. Empregos disponíveis a candidatos que concorrerem a alguma das 149 profissões que aparecem no painel de intermediação da data.

O expediente do dia apresenta procuras por ajudante de churrasqueiro (2 postos), alimentador de linha de produção (15 postos), atendente de padaria (20 postos), auxiliar de cozinha (32 postos), auxiliar de logística (94 postos), desossador (100 postos), magarefe (50 postos), operador de caixa (246 postos), além de 101 vagas para operador de Telemarketing Ativo.

Sem exigir experiência anterior na função, para a aprovação na entrevista, empregadores divulgam no órgão 1.122 anúncios. Lista que a Fundação cita destaques como as buscas por acougueiro (23 postos), auxiliar de limpeza (33 postos), frentista (2 postos), operador de processo de produção (100 postos), repositor de mercadorias (86 postos) e também três vagas para vendedor interno.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

São prioritários ao público PCD (Pessoa com Deficiência) 16 captações: auxiliar de linha de produção (5), empacotador à mão (2), auxiliar de limpeza (2), auxiliar administrativo (2), auxiliar de escritório (1), porteiro (1), almoxarife (1), atendente de lojas (1) e uma vaga para agente de saneamento.

Para mais informações, visite a Funsat, das 7h as 17h, na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória. O telefone para contato com a Agência de Intermediação da pasta é no (67) 4042-0585/Ramal 5800 ou no perfil institucionalno Instagram, o @ funsat.cg . Veja no endereço eletrônico da Prefeitura de Campo Grande o quadro geral:

