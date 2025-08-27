GCM faz 35 anos com maior modernização da história e quase R$ 7 milhões em investimentos

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Campo Grande completa 35 anos em 2025, em sua maior fase de modernização. A Prefeitura anunciou um pacote de investimentos que será consolidado até o fim do ano, reforçando a infraestrutura, equipamentos e capacitação dos agentes.

Na última sexta-feira (22), durante a formatura de 150 novos guardas, foram entregues R$ 250 mil em móveis e eletrodomésticos para os refeitórios das gerências operacionais, como mesas, cadeiras, geladeiras, micro-ondas e fogões.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Está em andamento a licitação para a aquisição de 15 novas viaturas da GCM, cinco delas destinadas às rondas escolares, previstas para chegar até o fim de 2025, com investimento de R$ 2,7 milhões. Eles se somarão aos 94 veículos operacionais em funcionamento e circularão com a nova identidade visual da corporação, ampliando a presença da Guarda em toda a cidade e reforçando a capacidade de atendimento à população.

O pacote também contempla novos uniformes, 52 armas de incapacitação neuromuscular e coletes balísticos, que juntos somam mais de R$ 3,7 milhões, totalizando R$ 6,7 milhões em investimentos para modernização, estrutura e capacitação da GCM.

Além disso, a corporação recebeu recentemente 14 motocicletas BMW de alta cilindrada e dez carabinas CTT.40, armamento para o qual todos os guardas passarão por capacitação. Outras cinco viaturas que já estavam em funcionamento também passaram por revitalização e receberam nova identidade visual.

Para reforçar a importância desses investimentos, a prefeita Adriane Lopes destacou o compromisso da gestão com a modernização da Guarda, a valorização dos profissionais e a segurança da população.

“A Guarda no passado só recebia doações de outras forças de segurança. Hoje, a nossa Guarda está totalmente equipada porque nós estamos valorizando os nossos profissionais, com novos armamentos, fardamento, viaturas e capacitação. Isso traz mais segurança e fortalece a integração da Guarda Civil com as demais forças da Capital.”

O Secretário Especial de Segurança e Defesa Social, Anderson Gonzaga, destaca o compromisso com a valorização dos servidores e a projeção da corporação:

“Nosso objetivo é valorizar cada servidor da Guarda Civil Metropolitana, oferecendo infraestrutura adequada, capacitação constante e melhores condições de trabalho. Queremos que cada guarda esteja preparado para servir a população com excelência, e que nossa corporação se torne uma referência nacional, reconhecida pela organização e qualidade do serviço prestado.”

Com os novos investimentos, a Guarda Civil Metropolitana inicia seu 35º ano com mais efetivo, tecnologia, estrutura e treinamento, reforçando a segurança e a qualidade do serviço prestado à população de Campo Grande.