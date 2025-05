Casa da Mulher Brasileira realiza capacitação para forças de segurança de Campo Grande

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM) também integra a rede de atendimento, funcionando de forma ininterrupta e em articulação com os demais serviços da Casa da Mulher Brasileira, garantindo um acolhimento integral às vítimas de todas as formas de violência.

No âmbito municipal, também está disponível o Serviço de Promoção da Autonomia Econômica, com atendimento em horário comercial. O serviço oferece apoio para emissão de documentos, qualificação profissional, intermediação de mão de obra e orientação voltada à independência financeira.

Além disso, a Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Metropolitana, também oferece atendimento 24 horas, atuando de forma articulada com a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. A equipe realiza visitas domiciliares, monitora medidas protetivas de urgência e atende prontamente chamadas feitas por meio da Central de Atendimento – telefone 153.

A estrutura da Casa da Mulher Brasileira contempla diversos serviços integrados para atender, de forma completa, as mulheres em situação de violência. O atendimento é oferecido 24 horas por dia, todos os dias da semana, por meio dos seguintes setores: recepção, acolhimento e triagem, apoio psicossocial, alojamento de passagem (abrigamento temporário de até 48 horas para mulheres em risco de morte), brinquedoteca (para crianças de 0 a 12 anos desacompanhadas, enquanto a mulher é atendida) e Central de Transportes (responsável pelo deslocamento das usuárias aos serviços externos, como unidades de saúde ou o Instituto de Medicina e Odontologia Legal).

A capacitação terá formato expositivo e participativo, com incentivo ao diálogo e à troca de experiências, promovendo a interação entre os participantes e a possibilidade de esclarecimento de dúvidas.

Com o tema “Capacitar para Qualificar o Desempenho”, a capacitação é direcionada a 74 participantes: 42 servidores da Polícia Militar, do Programa Mulher Segura (Promuse) e 32 agentes da Guarda Civil Metropolitana, integrantes da equipe da Patrulha Maria da Penha.

A ação conta com o apoio da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Executiva da Mulher, e tem como objetivo fortalecer e qualificar o atendimento humanizado às mulheres em situação de violência. A proposta é aprimorar o desempenho dos profissionais que atuam diretamente na rede de proteção.

