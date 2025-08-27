Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil divulga imagem de foragido como mandados de prisão em aberto

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul divulga a imagem de Edgar Martins Paiva Júnior, de 35 anos, contra o qual há dois mandados de prisão expedido...

27/08/2025 21h02
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul divulga a imagem de Edgar Martins Paiva Júnior, de 35 anos, contra o qual há dois mandados de prisão expedidos pelo Poder Judiciário da Comarca de Paranaíba/MS.

Edgar está sendo investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Paranaíba/MS, por descumprimento de medidas protetivas de urgência impostas no âmbito da Lei Maria da Penha. A gravidade dos fatos motivou a representação por sua prisão preventiva.

O segundo mandado refere-se à regressão cautelar de regime, também determinada pelo Judiciário.

A Polícia Civil solicita o apoio da população. Informações sobre o paradeiro do foragido podem ser repassadas de forma anônima e com garantia total de sigilo pelos seguintes canais:

DAM Paranaíba: (67) 3503-1266
WhatsApp Denúncia: (67) 98105-1266

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcelo Camargo/Agência Brasil PF deflagra 2ª fase de operação contra fraudes em precatórios no DF
Caravina entrega recursos e reforça compromisso com saúde e educação em Nova Andradina
Reunião ordinária da CCJR acontece nas quartas-feiras, a partir das 8h, no Plenarinho CCJR aprova parecer sobre Recupera-MS para empresas estabelecidas em MS
Nioaque, MS
Atualizado às 20h05
20°
Tempo limpo Máxima: 32° - Mínima: 12°
19°

Sensação

2.24 km/h

Vento

42%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 42 minutos Polícia Civil divulga imagem de foragido como mandados de prisão em aberto
Há 42 minutos PF deflagra 2ª fase de operação contra fraudes em precatórios no DF
Há 42 minutos Caravina entrega recursos e reforça compromisso com saúde e educação em Nova Andradina
Há 2 horas CCJR aprova parecer sobre Recupera-MS para empresas estabelecidas em MS
Há 2 horas Polícia Civil divulga imagem de foragido condenado por estupro de vulnerável
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Prefeitura de Nioaque vai abrir processo administrativo após veículo da Saúde ser flagrado em atacadista de Campo Grande Prefeitura confirma que vai abrir processo administrativo e garante que, se houver comprovação de responsabilidade, servidor poderá ser exonerado do cargo
2
Há 5 dias Welington Gatti é Nioaque na disputa da Liga Sulmems de Velocross
3
Há 5 dias Dia do Educador Especial: profissionais que transformam vidas com amor e dedicação
4
Há 5 dias Prefeito de Nioaque, André Guimarães, será destaque no COMPOL Campo Grande
5
Há 7 dias Prazo para declaração do ITR já começou em Nioaque: contribuintes têm até 30 de setembro
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados