Polícia Civil divulga imagem de foragido como mandados de prisão em aberto

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul divulga a imagem de Edgar Martins Paiva Júnior, de 35 anos, contra o qual há dois mandados de prisão expedidos pelo Poder Judiciário da Comarca de Paranaíba/MS.

Edgar está sendo investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Paranaíba/MS, por descumprimento de medidas protetivas de urgência impostas no âmbito da Lei Maria da Penha. A gravidade dos fatos motivou a representação por sua prisão preventiva.

O segundo mandado refere-se à regressão cautelar de regime, também determinada pelo Judiciário.

A Polícia Civil solicita o apoio da população. Informações sobre o paradeiro do foragido podem ser repassadas de forma anônima e com garantia total de sigilo pelos seguintes canais:

DAM Paranaíba: (67) 3503-1266

WhatsApp Denúncia: (67) 98105-1266