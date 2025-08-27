Whats

Aniversário
Legislativo - MS

Caravina entrega recursos e reforça compromisso com saúde e educação em Nova Andradina

O deputado estadual Caravina cumpriu uma extensa agenda em Nova Andradina, onde oficializou a entrega de recursos e ouviu novas demandas da populaç...

27/08/2025 21h02
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

O deputado estadual Caravina cumpriu uma extensa agenda em Nova Andradina, onde oficializou a entrega de recursos e ouviu novas demandas da população. Durante a visita, o parlamentar confirmou a destinação de emendas parlamentares beneficiando diretamente as áreas da saúde e da educação.

Na companhia do prefeito Dr. Leandro Fedossi, Caravina confirmou o repasse de R$ 70 mil para o custeio da saúde municipal e esteve no Hospital Regional de Nova Andradina, onde destinou R$ 150 mil para a compra de equipamentos. Ele também destacou a articulação junto à senadora Soraya Thronicke, que garantiu outros R$ 2 milhões em recursos para a unidade.

Na área da educação, três instituições de ensino foram contempladas com emendas de R$ 50 mil cada: a Escola Estadual Marechal Rondon, a Escola Estadual Nair Palácio e o Centro de Educação Infantil Rita Ribeiro. O deputado ainda visitou a Escola Estadual Irman Ribeiro, onde se comprometeu a intermediar junto ao Governo do Estado a reforma da estrutura escolar.

Os recursos destinados por Caravina à Nova Andradina se somam a um histórico de investimentos do parlamentar que ultrapassa R$ 12 milhões, entre recursos próprios e articulações junto ao Governo Federal, em parceria com a senadora Soraya Thronicke. Esse montante já possibilitou investimentos importantes em diferentes áreas, como a aquisição de equipamentos para o Hospital Regional, investimentos em escolas estaduais e centros de educação infantil, apoio à saúde básica, incentivo a projetos de equoterapia e fortalecimento da agricultura familiar com recursos destinados a associações de produtores.

Caravina também esteve na Delegacia Regional de Polícia Civil de Nova Andradina, oportunidade em que conversou com policiais e reforçou sua disposição em apoiar demandas da segurança pública.

O deputado destacou o compromisso de seguir trabalhando para ampliar os investimentos no município. “Nova Andradina tem sido prioridade do nosso mandato. Hoje, entregamos recursos importantes que vão fortalecer a saúde e a educação, mas também ouvimos novas demandas e reafirmamos nosso compromisso de lutar por melhorias que façam a diferença na vida da população”, afirmou.

