Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Legislativo - MS

CCJR aprova parecer sobre Recupera-MS para empresas estabelecidas em MS

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS Matéria relatada por Pedrossian Neto beneficia empresários em MS Durante a reunião da Comissão de Cons...

27/08/2025 19h58
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Reunião ordinária da CCJR acontece nas quartas-feiras, a partir das 8h, no Plenarinho
Reunião ordinária da CCJR acontece nas quartas-feiras, a partir das 8h, no Plenarinho
Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS
Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS
Matéria relatada por Pedrossian Neto beneficia empresários em MS

Durante a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), realizada nesta manhã (27), no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, foram distribuídas 12 matérias entre os membros do grupo de trabalho. Outras 13 foram relatadas, entre elas o Projeto de Lei 193/2025 , de autoria do Poder Executivo, por Pedrossian Neto (PSD). A matéria institui o Programa de Recuperação de Empresas estabelecidas no Estado de Mato Grosso do Sul, denominado Programa Recupera-MS, para regularização de débitos de contribuintes em processo de recuperação judicial ou em liquidação, nas condições que especifica, e dá outras providências e recebeu parecer favorável. Também relatado por Pedrossian Neto nesta o Projeto de Resolução 27/2025, de autoria do deputado e presidente da CCJR, Caravina (PSDB) que concede o Título de Cidadã Sul-Mato-Grossense a quem especifica, segue para análise plenário pelos demais parlamentares da ALEMS.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS
Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS
Deputados Caravina e Paulo Duarte durante a reunião da CCJR

Caravina fez a devolução do Projeto de Lei 197/2025, de autoria do Poder Judiciário, que dispõe sobre a reorganização das serventias notariais e de registros na comarca de Glória de Dourados. A matéria recebeu parecer favorável à tramitação na Casa de Leis. O parlamentar também relatou o Projeto de Resolução 28/2025, para concessão de Título de Cidadão Sul-mato-grossense a quem especifica, de autoria do deputado Neno Razuk (PL), foi considerado constitucional.

O deputado Neno Razuk (PL) relatou duas propostas, ambas consideradas constitucionais. O Projeto de Lei 24/2025 , de autoria do deputado Professor Rinaldo (Podemos) e coautoria do deputado Renato Câmara (MDB), que institui, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, o “Diploma e a Medalha do Mérito Legislativo em Homenagem ao Cooperativismo”, a serem conferidas às pessoas físicas e jurídicas que se destacarem na promoção do cooperativismo no Estado, e o  Projeto de Lei 183/2025 , de autoria do deputado Renato Câmara (MDB), que institui o "Dia Estadual do Varejista" no Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS
Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS
Neno e Mochi também compõem o grupo de trabalho 

O deputado e vice-presidente da CCJR, Junior Mochi (MDB), também relatou duas matérias. O Projeto de Lei 194/2025 , de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre normas gerais de processo administrativo e de procedimentos em matéria processual, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso do Sul. “O projeto tem caráter geral e supletivo aplicando-se quando não houver legislação especial”, explicou o deputado Junior Mochi, ao emitir o voto favorável à tramitação da proposta do Executivo.  

Mochi também emitiu parecer conjunto aos Projetos de Resolução 12/2025, 13/2025 e 20/2025, de autoria dos deputados Pedrossian Neto, Paulo Corrêa (PSDB) e Paulo Duarte (PSB), respectivamente, todos de concessão de Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense às distintas personalidades que se notabilizaram por relevantes serviços prestados a sociedade e sua contribuição ao desenvolvimento social, institucional e comunitário de Mato Grosso do Sul. As matérias tramitarão regularmente na ALEMS.

Por fim, o deputado Paulo Duarte (PSD) relatou três matérias. O Projeto de Lei 199/2025 , de autoria do Poder Judiciário, que dispõe sobre a reorganização das serventias notariais e de registros na sede da comarca de Rio Verde de Mato Grosso, considerado constitucional por unanimidade. E os Projetos de Resolução 26/2025, e 14/2025, de autoria do deputado Caravina e Paulo Corrêa, que concedem Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense, e seguem para análise em plenário.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil divulga imagem de foragido como mandados de prisão em aberto
© Marcelo Camargo/Agência Brasil PF deflagra 2ª fase de operação contra fraudes em precatórios no DF
Caravina entrega recursos e reforça compromisso com saúde e educação em Nova Andradina
Nioaque, MS
Atualizado às 20h05
20°
Tempo limpo Máxima: 32° - Mínima: 12°
19°

Sensação

2.24 km/h

Vento

42%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 28 minutos Polícia Civil divulga imagem de foragido como mandados de prisão em aberto
Há 28 minutos PF deflagra 2ª fase de operação contra fraudes em precatórios no DF
Há 28 minutos Caravina entrega recursos e reforça compromisso com saúde e educação em Nova Andradina
Há 2 horas CCJR aprova parecer sobre Recupera-MS para empresas estabelecidas em MS
Há 2 horas Polícia Civil divulga imagem de foragido condenado por estupro de vulnerável
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Prefeitura de Nioaque vai abrir processo administrativo após veículo da Saúde ser flagrado em atacadista de Campo Grande Prefeitura confirma que vai abrir processo administrativo e garante que, se houver comprovação de responsabilidade, servidor poderá ser exonerado do cargo
2
Há 5 dias Welington Gatti é Nioaque na disputa da Liga Sulmems de Velocross
3
Há 5 dias Dia do Educador Especial: profissionais que transformam vidas com amor e dedicação
4
Há 5 dias Prefeito de Nioaque, André Guimarães, será destaque no COMPOL Campo Grande
5
Há 7 dias Prazo para declaração do ITR já começou em Nioaque: contribuintes têm até 30 de setembro
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados