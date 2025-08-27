Whats

Polícia Civil - MS

Polícia Civil divulga imagem de foragido condenado por estupro de vulnerável

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul divulga a imagem de Pedro Alves de Assunção, de 71 anos, condenado definitivamente a 47 anos e cinco meses de...

27/08/2025 19h58
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul divulga a imagem de Pedro Alves de Assunção, de 71 anos, condenado definitivamente a 47 anos e cinco meses de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, praticado no município de Paranaíba/MS.

As investigações foram conduzidas pela equipe da Delegacia de Atendimento à Mulher de Paranaíba, resultando na condenação do autor.

Após a expedição do mandado de prisão para cumprimento da pena, Pedro encontra-se foragido.

A Polícia Civil solicita a colaboração da população. Qualquer informação sobre seu paradeiro pode ser repassada de forma anônima e sigilosa por meio dos canais de denúncia: 3503 1266 ou 98105 1266 (whatsapp).

