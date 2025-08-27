Morada dos Baís reabre suas portas nesta quinta-feira (28)

Campo Grande celebra a reabertura da Morada dos Baís, um dos mais importantes patrimônios históricos e culturais da cidade. Nesta quinta-feira (28), às 17h30, o casarão volta a receber o público, em um momento de resgate da memória e valorização da identidade local.

Localizada no coração da cidade, a Morada dos Baís passa a contar com uma programação voltada à preservação da história e ao incentivo às artes. No espaço interno, o público poderá visitar uma sala de exposições temporárias, destinada a artistas locais convidados, além de conhecer o acervo particular da Morada, pertencente à Prefeitura, com obras e objetos de Lídia Baís, incluindo quadros originais, pinturas e peças da família. Parte das obras também foi cedida pelo Sesc em parceria, ampliando a riqueza do acervo exposto. Outra sala apresentará a trajetória do casarão e da família Baís, por meio de fotografias e documentos.

O pátio externo será incorporado à programação cultural, com atividades artísticas e apresentações ao ar livre. O espaço terá ainda uma área dedicada ao artesanato local, fortalecendo a economia criativa e o trabalho de artesãos da região.

Antes de sua reabertura, o prédio passou por reparos estruturais que respeitaram a arquitetura original e atenderam às exigências de preservação de um imóvel tombado. Além disso, será entregue oficialmente o projeto de eficiência energética desenvolvido pela Energisa, que modernizou toda a instalação elétrica, incluindo fiação, interruptores e iluminação, garantindo mais sustentabilidade e segurança ao espaço.

A revitalização contou ainda com a participação de artistas locais em diferentes intervenções criativas como o artista Hélder que instalou luminárias na árvore da entrada, Matheus do Carmo com grafite para a parte externa do casarão, Ali Gonçalves contribuiu com uma série de artes digitais e intervenção visual na área externa. A Confraria Sociartista de Campo Grande também deixou sua marca, com a doação de uma obra coletiva feita por artistas reconhecidos da capital, além do retrato de Lídia Baís assinado pela artista Dani-se, que estarão expostas na sala do acervo permanente.

A solenidade de reabertura contará com a participação do músico Lucas Rosa, com repertório de música popular na sala de oficinas, e da Orquestra de Campo Grande e do Grupo Coro Cant’arte, que apresentarão repertórios de música erudita.

Com a retomada das atividades, a Prefeitura já estuda uma programação diversificada, que incluirá exposições, saraus, oficinas e outras expressões culturais, transformando a Morada dos Baís em um espaço vivo e acessível para toda a população.