Sidrolândia recebe nesta quinta-feira a 1ª Comitiva Leite Ativo

Amanhã (quinta-feira, 28/08), às 13h, o Sindicato Rural de Sidrolândia (Rua Pernambuco, 360 – Centro) será palco da 1ª Comitiva Leite Ativo, uma in...

27/08/2025 16h43
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
O encontro reunirá produtores rurais, especialistas técnicos e lideranças políticas para debater os desafios da atividade leiteira e traçar estratégias de valorização e modernização do setor.
The encounter will bring together rural producers, technical specialists and political leaders to debate the challenges of dairy activity and outline strategies for valorization and modernization of the sector.

Amanhã (quinta-feira, 28/08), às 13h, o Sindicato Rural de Sidrolândia (Rua Pernambuco, 360 – Centro) será palco da 1ª Comitiva Leite Ativo, uma iniciativa da Frente Parlamentar do Leite da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). O encontro reunirá produtores rurais, especialistas técnicos e lideranças políticas para debater os desafios da atividade leiteira e traçar estratégias de valorização e modernização do setor.

O evento buscará promover o diálogo entre setores público e produtivo, com foco em conhecimento técnico, inovação, políticas públicas de incentivo e na valorização dos trabalhadores rurais.

Segundo o presidente da Frente Parlamentar do Leite, deputado Renato Câmara, a Frente levou ao governo, por meio da Assembleia Legislativa, as principais demandas da cadeia produtiva. A partir desse diálogo, o governo criou o programa Proleite, que hoje já está em curso como política pública de incentivo ao setor.

A Frente Parlamentar do Leite também realiza, anualmente, o Seminário do Leite, a Manhã do Leite e participa da Semana Estadual do Leite,  fortalecendo o calendário de debates e ações voltadas ao desenvolvimento da pecuária leiteira em Mato Grosso do Sul.

A realização do evento conta com apoio institucional da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Semadesc, Agraer, Prefeitura Municipal de Sidrolândia, Câmara de Vereadores de Sidrolândia, Sindicato Rural de Sidrolândia, Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, Silems, ASSULEITE (Associação Sul-Mato-Grossense dos Produtores de Leite) e CSCLP-MS (Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Leite).

O evento também conta com o apoio do prefeito Rodrigo Basso e terá a participação da vice-prefeita Cris Fiuza, além dos vereadores Adavilton e Shirlei Basso, representando a Câmara Municipal.

A expectativa é que a Comitiva Leite Ativo se consolide como um espaço permanente de diálogo entre produtores e instituições. A iniciativa deve se estender a outros municípios do Estado, fortalecendo a cadeia produtiva em diferentes regiões. O deputado Renato Câmara, que é um dos parlamentares mais atuantes em favor do agro — com foco no leite, na avicultura, na suinocultura e no meio ambiente —, reforça que este é apenas o início de um movimento mais amplo de valorização do campo.

