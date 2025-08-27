Whats

Aniversário
Mato Grosso do Sul

Boletim Epidemiológico: MS registra 7.928 casos confirmados de dengue

Mato Grosso do Sul já registrou 13.446 casos prováveis de Dengue, sendo 7.928 casos confirmados, em 2025. Estes dados foram apresentados no boletim...

27/08/2025 14h32
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul já registrou 13.446 casos prováveis de Dengue, sendo 7.928 casos confirmados, em 2025. Estes dados foram apresentados no boletim referente à 34ª semana epidemiológica, divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) na segunda-feira (25). Segundo o documento, 17 óbitos foram confirmados em decorrência da doença e outros 7 estão em investigação.

Nos últimos 14 dias, Taquarussu, Alcinópolis, Caracol, Inocência, Ivinhema, Chapadão do Sul, Itaquiraí, Maracaju, Aquidauana, Dourados, Três Lagoas e Campo Grande registraram incidência baixa de casos confirmados para a doença. Já os óbitos registrados ocorreram nos municípios de Inocência, Três Lagoas, Nova Andradina, Aquidauana, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Iguatemi, Paranhos, Itaquiraí, Água Clara, Miranda, Aparecida do Taboado, Ribas do Rio Pardo e Campo Grande. Entre as vítimas, 6 delas possuíam algum tipo de comorbidade.

Vacinação

Ainda conforme o boletim, 181.578 doses do imunizante já foram aplicadas na população alvo. Ao todo, Mato Grosso do Sul já recebeu do Ministério da Saúde 241.030 doses do imunizante contra a dengue. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre as doses.

A vacinação contra a dengue é recomendada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade, faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue, dentro do quadro de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de idade.

Chikungunya

Em relação à Chikungunya, o Estado já registrou 13.716 casos prováveis, sendo 7.086 confirmados no SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação). O documento também confirma 71 casos da doença em gestantes. Conforme o boletim, 16 óbitos foram confirmados em decorrência da doença nos municípios de Dois Irmãos do Buriti, Vicentina, Naviraí, Terenos, Fátima do Sul, Dourados, Sidrolândia Glória de Dourados, Maracaju e Iguatemi. Entre as vítimas, 12 delas possuíam algum tipo de comorbidade.

A SES alerta que as pessoas devem evitar a automedicação. Em caso de sintomas de dengue ou Chikungunya, a recomendação é procurar uma unidade de saúde do município.

Confira os boletins:

Boletim Epidemiológico Dengue SE 34- 2025

Boletim Epidemiológico Chikungunya SE 34 - 2025

Kamilla Ratier, Comunicação SES
Foto: Álvaro Rezende

