Aniversário
Legislativo - MS

Murilo Martinez apresenta projeto sensorial no programa “Do Barroco ao Barracão” da TV ALE

O compositor e multi-instrumentista sul-mato-grossense Murilo Martinez foi o convidado do programa “Do Barroco ao Barracão”, exibido pela TV ALEMS,...

27/08/2025 12h24
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Programa pode ser visto no Youtube Oficial da Casa de Leis ou na TV ALEMS canal 9 da NET ou 7.2 no sinal aberto
Programa pode ser visto no Youtube Oficial da Casa de Leis ou na TV ALEMS canal 9 da NET ou 7.2 no sinal aberto

O compositor e multi-instrumentista sul-mato-grossense Murilo Martinez foi o convidado do programa “Do Barroco ao Barracão”, exibido pela TV ALEMS, onde apresentou seu projeto inovador que transforma som em imagem por meio da cimática. Durante a participação, Martinez falou sobre o álbum “A Forma do Som”, resultado de mais de 14 anos de pesquisa em sonoridades experimentais e música vibracional.

No programa, o músico explicou como sua abordagem une arte, ciência e tecnologia, permitindo que o público “veja” o som em tempo real por meio de projeções audiovisuais inspiradas nas vibrações sonoras. Ele destacou também a aplicação da musicoterapia vibroacústica, mostrando como a música pode influenciar corpo e mente, criando experiências sensoriais e terapêuticas.

Murilo compartilhou detalhes de sua carreira, incluindo turnês internacionais e premiações em festivais de cinema, e falou sobre a inspiração por trás de composições que transitam entre a musicalidade sul-mato-grossense, influências globais e instrumentos pouco convencionais, como violão harpa, kalimba e ukulele.

O programa também está disponível em plataformas online, como YouTube , site oficial da Assembleia Legislativa de MS e redes sociais, incluindo Instagram  e Facebook . Confira:

