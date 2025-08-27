Câmara pode votar PEC das Prerrogativas nesta quarta-feira

(67) 99142-9066
O Plenário da Câmara dos Deputados pode votar nesta quarta-feira (27) a chamada PEC das Prerrogativas ( PEC 3/21 ). O texto é um itens previstos da pauta da sessão de hoje, marcada para as 13h55.
A proposta promove mudanças no artigo da Constituição que trata da imunidade parlamentar. Entre outras alterações, a PEC restringe a prisão em flagrante de integrantes do Congresso Nacional.
O relator, deputado Lafayette de Andrada (Republicanos-MG), deve apresenta antecipadamente o texto que será analisado pelos parlamentares.
Conforme a versão original, do deputado licenciado Celso Sabino (União-PA) e outros , somente poderá haver prisão em flagrante dos parlamentares nos casos de crimes inafiançáveis citados explicitamente pela Constituição: racismo, crimes hediondos, tortura, tráfico de drogas, terrorismo e a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.
Também estão na pauta de votações de hoje do Plenário, entre outros:
