Aniversário
Câmara

Câmara pode votar PEC das Prerrogativas nesta quarta-feira

Proposta promove mudanças no artigo da Constituição que trata da imunidade parlamentar

27/08/2025 11h18
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

O Plenário da Câmara dos Deputados pode votar nesta quarta-feira (27) a chamada PEC das Prerrogativas ( PEC 3/21 ). O texto é um itens previstos da pauta da sessão de hoje, marcada para as 13h55.

A proposta promove mudanças no artigo da Constituição que trata da imunidade parlamentar. Entre outras alterações, a PEC restringe a prisão em flagrante de integrantes do Congresso Nacional.

O relator, deputado Lafayette de Andrada (Republicanos-MG), deve apresenta antecipadamente o texto que será analisado pelos parlamentares.

Conforme a versão original, do deputado licenciado Celso Sabino (União-PA) e outros , somente poderá haver prisão em flagrante dos parlamentares nos casos de crimes inafiançáveis citados explicitamente pela Constituição: racismo, crimes hediondos, tortura, tráfico de drogas, terrorismo e a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.

Outras propostas
Também estão na pauta de votações de hoje do Plenário, entre outros:

  • PEC 333/17 , do Senado, que altera regras para o foro privilegiado de autoridades;
  • PL 754/21 , do deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), que prevê incentivos tributários para entidades beneficentes de assistência social;
  • PL 1546/24 , do deputado Murilo Galdino (Republicanos-PB), que estabelece regras para desconto de mensalidades associativas em benefícios previdenciários; e
  • PL 2334/24 , da deputada Camila Jara (PT-MS), que institui normas gerais de proteção e conservação do bioma Pantanal.

Confira a íntegra da pauta da sessão do Plenário desta quarta-feira

