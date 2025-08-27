Whats

Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil cumpre mandado de prisão em Aquidauana

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da 1ª Delegacia de Aquidauana, cumpriu nesta terça-feira (26), um mandado de prisão em desfav...

27/08/2025 10h14
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da 1ª Delegacia de Aquidauana, cumpriu nesta terça-feira (26), um mandado de prisão em desfavor de um homem de 35 anos.

A ordem judicial foi expedida pela Vara Criminal – Infância e Juventude da Comarca de Aquidauana em razão de regressão cautelar de regime, após descumprimento das condições impostas no cumprimento da pena. O investigado responde por crimes de tráfico de drogas, lesão corporal dolosa no âmbito doméstico e por facilitar a entrada de aparelho telefônico em estabelecimento prisional sem autorização legal.

O homem foi localizado pela equipe de investigação em um endereço no município e conduzido à delegacia para os procedimentos de praxe. Após as formalidades legais, será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

 

