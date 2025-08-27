Whats

Polícia Civil - MS

Polícia Civil esclarece disparo de arma de fogo em Nova Andradina

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Nova Andradina, esclareceu um caso de ...

27/08/2025 10h14
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Nova Andradina, esclareceu um caso de disparo de arma de fogo registrado na última segunda-feira (25), que teve como vítima um jovem de 21 anos.

A vítima deu entrada no Hospital Regional relatando ter sido atingida por disparos enquanto transitava de motocicleta, afirmando inicialmente não saber quem seriam os autores. Contudo, após trabalho investigativo, os policiais civis constataram que a versão apresentada não correspondia à realidade.

As investigações revelaram que o disparo partiu do próprio amigo da vítima, um jovem de 19 anos que estava na garupa da motocicleta. Durante as buscas, os investigadores apreenderam próximo à residência do autor do disparo, um revólver calibre .32 com duas munições, além de 12 porções de maconha já embaladas para venda e um tablete maior da droga que seria fracionado.

A vítima segue internada no Hospital Regional, sem risco de morte. Já o autor do disparo não foi localizado e continua sendo procurado. Os envolvidos responderão por tráfico de drogas, disparo de arma de fogo, lesão corporal e comunicação falsa de crime.

 

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

