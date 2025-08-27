Whats

PM - MS

Polícia Militar apreende mais de 96 quilos de drogas e prende homem por tráfico em Paranaíba

Paranaíba-MS – Na tarde desta terça-feira (26), policiais militares daForça Tática do 13º Batalhão de Polícia Militar, durante patrulhamento tático...

27/08/2025 10h14
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Paranaíba-MS – Na tarde desta terça-feira (26), policiais militares daForça Tática do 13º Batalhão de Polícia Militar, durante patrulhamento tático ostensivo, receberam denúncias sobre a prática detráfico de drogasem uma residência na região da Cohab Santa Rita de Cássia, em Paranaíba.

Ao intensificar a fiscalização no local, a equipe visualizou, a partir da área externa do imóvel, um indivíduo portando invólucros de substância entorpecente e uma balança de precisão. Diante da situação flagrancial, os policiais realizaram a abordagem e localizaram, com o suspeito, porções decocaína, comprimidos análogos a ecstasy e a quantia de aproximadamente três mil reais em espécie.

Na sequência, foi realizada busca no interior da residência, onde foram encontrados 112 tabletes demaconha, totalizando mais de 96 kg da droga, além de materiais utilizados para o preparo e a comercialização do entorpecente.

Diante dos fatos, dois indivíduos foram conduzidos àDelegacia de Polícia Civil de Paranaíba, juntamente com todo o material apreendido, para as providências cabíveis.

A Polícia Militar reafirma seu compromisso com a sociedade paranaibense, intensificando as ações decombate ao tráfico de drogase garantindo mais segurança à comunidade.

Assessoria de Comunicação Social do 13º BPM –
