Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Legislativo - MS

Renato Câmara e Professor Rinaldo representam o Legislativo no Conselho do Meio Ambiente

Foram publicadas no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (27) as nomeações dos deputados Renato Câmara (MDB) e Professor Rinaldo Modesto (P...

27/08/2025 09h09
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Câmara será o titular e Rinaldo o suplente nas vagas destinadas à ALEMS
Câmara será o titular e Rinaldo o suplente nas vagas destinadas à ALEMS

Foram publicadas no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (27) as nomeações dos deputados Renato Câmara (MDB) e Professor Rinaldo Modesto (Podemos) para compor o Conselho Estadual de Meio Ambiente (Ceca) como titular e suplente, respectivamente.

As vagas, designadas ao Legislativo, estão dispostas entre representantes de diversos órgãos públicos, entidades, segmentos e sociedade civil para compor o Ceca, que tem função “consultiva e deliberativa para o estabelecimento de diretrizes da Política Estadual de Meio Ambiente”. Cada membro do conselho atuará pelo período de dois anos. Saiba mais sobre a atuação do Conselho clique aqui .

O Ceca tem sua composição definida pelo  DECRETO Nº 13.692, de 19 de julho de 2013 , que assegura a participação de membros do Poder Público, e representantes da sociedade civil e é vinculado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, sendo o secretário estadual Jaime Verruck o ocupante da cadeira de presidente. Sempre atuante pelo meio ambiente, a Assembleia Legislativa mantém uma página multimídia especial voltada à temática - acesse em ALEMS Sustentável .  

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil cumpre mandado de prisão em Aquidauana
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil esclarece disparo de arma de fogo em Nova Andradina
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar apreende mais de 96 quilos de drogas e prende homem por tráfico em Paranaíba
Nioaque, MS
Atualizado às 10h05
26°
Tempo limpo Máxima: 32° - Mínima: 12°
25°

Sensação

0.52 km/h

Vento

32%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 31 minutos Câmara pode votar PEC das Prerrogativas nesta quarta-feira
Há 31 minutos Plenário deve analisar acordos internacionais na quinta
Há 2 horas Polícia Civil cumpre mandado de prisão em Aquidauana
Há 2 horas Polícia Civil esclarece disparo de arma de fogo em Nova Andradina
Há 2 horas Polícia Militar apreende mais de 96 quilos de drogas e prende homem por tráfico em Paranaíba
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Prefeitura de Nioaque vai abrir processo administrativo após veículo da Saúde ser flagrado em atacadista de Campo Grande Prefeitura confirma que vai abrir processo administrativo e garante que, se houver comprovação de responsabilidade, servidor poderá ser exonerado do cargo
2
Há 4 dias Welington Gatti é Nioaque na disputa da Liga Sulmems de Velocross
3
Há 5 dias Dia do Educador Especial: profissionais que transformam vidas com amor e dedicação
4
Há 5 dias Prefeito de Nioaque, André Guimarães, será destaque no COMPOL Campo Grande
5
Há 6 dias Prazo para declaração do ITR já começou em Nioaque: contribuintes têm até 30 de setembro
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados