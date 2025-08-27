Renato Câmara e Professor Rinaldo representam o Legislativo no Conselho do Meio Ambiente

Foram publicadas no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (27) as nomeações dos deputados Renato Câmara (MDB) e Professor Rinaldo Modesto (Podemos) para compor o Conselho Estadual de Meio Ambiente (Ceca) como titular e suplente, respectivamente.

As vagas, designadas ao Legislativo, estão dispostas entre representantes de diversos órgãos públicos, entidades, segmentos e sociedade civil para compor o Ceca, que tem função “consultiva e deliberativa para o estabelecimento de diretrizes da Política Estadual de Meio Ambiente”. Cada membro do conselho atuará pelo período de dois anos. Saiba mais sobre a atuação do Conselho clique aqui .

O Ceca tem sua composição definida pelo DECRETO Nº 13.692, de 19 de julho de 2013 , que assegura a participação de membros do Poder Público, e representantes da sociedade civil e é vinculado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, sendo o secretário estadual Jaime Verruck o ocupante da cadeira de presidente. Sempre atuante pelo meio ambiente, a Assembleia Legislativa mantém uma página multimídia especial voltada à temática - acesse em ALEMS Sustentável .