Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Mato Grosso do Sul

Com apoio do Governo do Estado, Marcha para Jesus reúne milhares de jovens em Campo Grande

No aniversário de 126 anos de Campo Grande, milhares de jovens e adultos andaram pelas ruas da cidade na tradicional “Marcha para Jesus”, em uma ce...

27/08/2025 09h09
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

No aniversário de 126 anos de Campo Grande, milhares de jovens e adultos andaram pelas ruas da cidade na tradicional “Marcha para Jesus”, em uma celebração de fé e esperança por dias melhores. O evento contou com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul.

Na 37ª edição a Marcha para Jesus 2025 teve a apresentação de bandas regionais e nacionais de artistas gospel. O evento foi organizado pelo Conselho de Pastores de Campo Grande novamente foi um sucesso de público.

A concentração foi no início da tarde na Praça do Rádio, área central da cidade. Lá teve os shows de Bruno Roques, Quezia Carvalho, Church do Alto e Pastor Antônio Cirilo. Depois a marcha seguiu pela Avenida Afonso Pena. Durante o trajeto teve a parada profética em frente à Prefeitura de Campo Grande para a oração e benção à cidade.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Em seguida partiu rumo ao Parque das Nações Indígenas. Lá foi a última parada com a apresentação de várias bandas regionais e nacionais, entre eles Jariston Lima, Louvor IECG, Thamilis Campos, Jr. Medina e Midian Lima.

O governador Eduardo Riedel compareceu até o Parque das Nações e destacou a importância do evento, que já faz parte do calendário de aniversário da cidade. “Uma noite linda, emoção ver tanta gente reunida no aniversário de Campo Grande participando desta festa. Este apoio do Estado ao evento é algo que fazemos de coração pelo bem do povo de Mato Grosso do Sul”.

Riedel ressaltou que a iniciativa junta um “exército de pessoas” que carregam no coração o bem. “Estão aqui hoje se divertindo, fazendo uma reflexão, ouvindo a palavra de Deus. Por esta razão que apoiamos mais de 37 municípios com as marchas para Jesus. Que cresça no coração de cada um de nós este sentimento de fraternidade, paz e compaixão, muitas vezes esquecidas no dia de hoje. Viemos ratificar o nosso compromisso com a palavra de Deus”.

O apóstolo Dinho, presidente do Conselho dos Pastores de Campo Grande, destacou a importância e a missão dos governantes e autoridades à sociedade. “A missão de governar e legislar não é fácil. Administração pública por mais que se faça bem, sempre vai ter reclamações e críticas. Nós como povo de Deus precisamos apoiar, interceder e orar pelas autoridades que Deus estabeleceu sobre a nossa cidade e Estado”.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Também agradeceu o apoio do Governo do Estado para realização do evento. “O apoio foi muito além daquilo que a gente pensava e imaginava. Não tivemos nenhuma porta fechava. Somos muito gratos”.

Além de Campo Grande, a Marcha para Jesus é realizada anualmente em diversas cidades do Brasil e do mundo. Em Mato Grosso do Sul, além do apoio do Governo do Estado, a iniciativa tem a parceria da prefeitura, Câmara Municipal, Fundação de Cultura e da Setesc (Secretaria Estadual de Turismo, Esporte e Cultura).

Leonardo Gomes, Governo de MS
Fotos: Bruno Rezende

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil cumpre mandado de prisão em Aquidauana
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil esclarece disparo de arma de fogo em Nova Andradina
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar apreende mais de 96 quilos de drogas e prende homem por tráfico em Paranaíba
Nioaque, MS
Atualizado às 10h05
26°
Tempo limpo Máxima: 32° - Mínima: 12°
25°

Sensação

0.52 km/h

Vento

32%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 31 minutos Câmara pode votar PEC das Prerrogativas nesta quarta-feira
Há 31 minutos Plenário deve analisar acordos internacionais na quinta
Há 2 horas Polícia Civil cumpre mandado de prisão em Aquidauana
Há 2 horas Polícia Civil esclarece disparo de arma de fogo em Nova Andradina
Há 2 horas Polícia Militar apreende mais de 96 quilos de drogas e prende homem por tráfico em Paranaíba
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Prefeitura de Nioaque vai abrir processo administrativo após veículo da Saúde ser flagrado em atacadista de Campo Grande Prefeitura confirma que vai abrir processo administrativo e garante que, se houver comprovação de responsabilidade, servidor poderá ser exonerado do cargo
2
Há 4 dias Welington Gatti é Nioaque na disputa da Liga Sulmems de Velocross
3
Há 5 dias Dia do Educador Especial: profissionais que transformam vidas com amor e dedicação
4
Há 5 dias Prefeito de Nioaque, André Guimarães, será destaque no COMPOL Campo Grande
5
Há 6 dias Prazo para declaração do ITR já começou em Nioaque: contribuintes têm até 30 de setembro
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados