Proerd forma mais de 100 crianças em Ladário e fortalece parceria entre a Polícia Militar e a comunidade escolar

No dia26 de junho de 2025, foi realizada aformatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd)naEscola Municipal Professor João Batista, em Ladário. Mais de100 criançasconcluíram o curso, que ao longo do primeiro semestre de 2025 foi desenvolvido em diversas escolas municipais.

O evento contou com a presença de várias autoridades, entre elas o prefeito do município,Munir, o comandante do 3º Pelotão de Ladário,1º Tenente Perseu, a secretária municipal de Educação,Fernanda, a diretora da Agemtrat,Rosalina, o comandante da Guarda Municipal,Christian, e o presidente do Conselho Comunitário de Segurança,José Luiz Soares Braga, além de representantes doSicredi, professores, pais e os próprios alunos.

Durante o semestre, o Proerd foi ministrado em escolas da rede municipal comoNelson Mangabeira, Marquês de Tamandaré, Francisco Mendes Sampaio e Irmã Regula, alcançando centenas de estudantes com orientações sobre prevenção às drogas, cidadania, convivência saudável e resistência à violência.

Em 2025, graças àparceria entre a Polícia Militar e a Prefeitura Municipal de Ladário, o Proerd foi definitivamente incorporado ao calendário escolar do município. A previsão é que, no decorrer dosegundo semestre, mais escolas municipais sejam contempladas com o programa, ampliando o alcance e fortalecendo a rede de proteção às crianças e adolescentes.

A solenidade reafirmou o compromisso da Polícia Militar em atuar lado a lado com a comunidade escolar, promovendo educação preventiva, valores de cidadania e segurança para o futuro das novas gerações.