Com apoio da Prefeitura, Pedacinho do Céu terá espaço para ampliar cuidado com animais resgatados

A Prefeitura de Campo Grande formalizou a cedência de área para a Organização da Sociedade Civil (OSC) Pedacinho do Céu, que há mais de quinze anos se dedica ao resgate, cuidado e proteção de animais abandonados. A instituição acolhe atualmente mais de 280 animais, entre cães e gatos, e agora, com o apoio do município, terá um espaço onde poderá estruturar para continuar desenvolvendo esse trabalho essencial.



A conquista é resultado da atuação conjunta da Secretaria Especial de Articulação Regional (SEAR), por meio da Superintendência de Bem-Estar Animal (Subea), e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades) que se empenharam na articulação para viabilizar a parceria.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A prefeita Adriane Lopes destacou a importância do apoio ao terceiro setor e reafirmou o compromisso da gestão com o bem-estar animal. “Essa assinatura representa mais do que a cessão de uma área — é o reconhecimento de um trabalho sério, voluntário e comprometido com a causa animal. Ao apoiar iniciativas como essa, a Prefeitura fortalece a rede de proteção animal e reafirma nosso compromisso com o bem-estar dos animais e com a atuação do terceiro setor, que tem um papel essencial na transformação da nossa cidade,” afirmou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Tereza Bandeira, presidente da OSC, celebrou a conquista com emoção. Ela enfatizou o avanço que a parceria com o poder público representa.

“Ter uma área onde eu possa fazer cada espaço para melhorar a qualidade de vida desses animais, do jeito que eu sempre sonhei, significa dar mais dignidade aos animais e segurança ao nosso trabalho. O apoio da Prefeitura mostra que o poder público está cada vez mais disponível e sensível à causa”.



Com o novo terreno, Tereza já planeja a construção de canis e gatis com maior estrutura, para que possa separar os animais por tamanho e outras características, além de áreas de reabilitação. Ela espera poder ajudar cada vez mais animais, mas também entende a importância de dar uma nova família para eles.



“Todos os dias recebemos pedidos de resgate de animais, muitas vezes, por conta de pessoas que não têm compromisso real com o animal adotado. E isso nos faz ficar sobrecarregadas e com um limite além do que suportamos no número de animais acolhidos. Por isso a importância de se entender a responsabilidade de adotar um”, finalizou.



Conscientização



A Subea disponibiliza palestras educativas contra maus-tratos animais e tutoria responsável para alunos do 4° ao 6° ano de escolas municipais e particulares. A escola que tiver interesse pode entrar em contato pelo telefone 2020-1397.