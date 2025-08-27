Whats

Aniversário
Mato Grosso do Sul

Prolongamento da avenida Filinto Muller avança e deve mudar dinâmica urbana de Maracaju

Com 38% de execução, o prolongamento da Avenida Senador Filinto Muller, em Maracaju (MS), começa a redesenhar a mobilidade e a rotina da cidade loc...

27/08/2025 05h51
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Com 38% de execução, o prolongamento da Avenida Senador Filinto Muller, em Maracaju (MS), começa a redesenhar a mobilidade e a rotina da cidade localizada na região sudoeste do Estado. O novo trecho, com dois quilômetros de extensão, vai ligar a região central à zona norte, reorganizando o fluxo de veículos e abrindo espaço para a expansão urbana.

A intervenção é resultado de uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura. Coube ao município elaborar o projeto e indenizar os proprietários das áreas atingidas. O governo estadual assumiu integralmente os custos da obra, iniciada em março deste ano, que está sob responsabilidade da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

 “É um investimento que dialoga diretamente com as necessidades de uma cidade que cresce acima da média. Nosso objetivo é garantir que a infraestrutura acompanhe esse ritmo, oferecendo mais segurança e qualidade de vida”, afirmou o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho.

Com cerca de 46 mil habitantes, Maracaju tem sua economia no agronegócio, com destaque para soja, milho, cana-de-açúcar e pecuária. O crescimento da região tem acelerado a infraestrutura urbana e aumentado a demanda por novas vias.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Para o produtor rural Evaldo Barbosa, bisneto de Nestor Pires Barbosa, um dos fundadores do município, a obra é essencial. “A maioria da população vive nos bairros, que crescem mais rápido que o centro. Essa ligação com a Filinto Muller facilita o acesso e melhora a vida de quem depende do deslocamento diário”, explica.

A mesma avaliação é compartilhada pelo prefeito José Marcos Calderan (PSDB), que vê no prolongamento uma oportunidade de desenvolvimento. “Essa via deve impulsionar loteamentos, abrir oportunidades para o comércio e atrair novos investimentos. São duas frentes de ganho: a melhoria do trânsito e a geração de desenvolvimento”, comenta.

Já os comerciantes do município também projetam benefícios diretos. “Com mais circulação de pessoas, o comércio só tende a melhorar. Vai facilitar o acesso e trazer mais gente para a região”, disse Paulo Santos Borges, dono de uma loja de informática nas proximidades da obra.

Para o barbeiro William Tenório, o impacto será sentido no dia a dia. “Melhora em todos os sentidos: o trânsito, o acesso e até o fluxo de clientes no salão”,

A expectativa é que, quando concluída, a nova ligação alivie o tráfego, reduza o tempo de deslocamento e abra caminho para um novo ciclo de crescimento na cidade.

Alexsandro Nogueira, Comunicação Seilog

