Polícia Civil participa do desfile em comemoração ao aniversário de 126 anos de Campo Grande

Na manhã de hoje (26), a Polícia Civil participou do tradicional desfile cívico-militar em comemoração ao aniversário de Campo Grande.

O evento contou com a presença do Coordenador do Departamento de Polícia da Capital Delegado Mário Donizete, representando o Delegado-Geral da Polícia Civil Dr. Lupérsio Degerone Lucio e do Delegado Pedro Espíndola que dividiram o palanque com as demais autoridades civis e militares.

A abertura da participação da Polícia Civil foi marcada pela passagem da viatura histórica da instituição, um fusca 1984, que foi seguido pelas viaturas caracterizadas das Delegacias Distritais e das Delegacias Especializadas da Capital.