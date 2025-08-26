Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Senado Federal

CDR debaterá desafios da produção de celulose no MS

O impacto do Vale da Celulose — conjunto de 11 municípios do Mato Grosso do Sul que reúne grandes investimentos no setor da produção de papel — ser...

26/08/2025 21h13
Por: Redação
Fonte: Agência Senado
CDR, da presidente Dorinha Seabra, vai debater impacto das indústrias de papel no MS - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
CDR, da presidente Dorinha Seabra, vai debater impacto das indústrias de papel no MS - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

O impacto do Vale da Celulose — conjunto de 11 municípios do Mato Grosso do Sul que reúne grandes investimentos no setor da produção de papel — será tema de audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR). O requerimento ( REQ 24/2025 — CDR ) foi aprovado nesta terça-feira (26) pelo colegiado.

Seu autor, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), propôs a presença de prefeitos da região e de representantes do governo estadual e das indústrias de celulose. Na justificação de seu requerimento, Nelsinho lembrou que a cadeia produtiva de celulose vem impulsionado a economia do estado, mas também traz questões merecedoras de debate.

"Entre os desafios estão a pressão sobre recursos naturais, como a água e o solo, a ocupação intensiva de áreas rurais e os impactos sobre comunidades locais e cadeias produtivas tradicionais, como a agricultura familiar. Além disso, há preocupações quanto à logística, infraestrutura e à necessidade de qualificação profissional local para atender às demandas do setor", diz o senador.

A data da audiência ainda será marcada.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Paulo Paim lamenta impacto do tarifaço na vida dos gaúchos
O relator, senador Flávio Bolsonaro, ao lado da presidente da comissão, senadora Professora Dorinha Seabra - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Uso de recursos federais na reconstrução de imóvel destruído por desastre avança
Foram 718 feminicídios no primeiro semestre de 2025, segundo Observatório da Mulher contra a Violência do Senado - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado Senadores cobram legislação mais dura contra casos de feminicídio
Nioaque, MS
Atualizado às 22h05
14°
Tempo limpo Máxima: 26° - Mínima: 10°
13°

Sensação

1.84 km/h

Vento

42%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 6 minutos Vendas do Tesouro Direto batem recorde para meses de julho
Há 6 minutos Parceria entre EBC e UFES retoma Rádio FM em Vitória
Há 6 minutos Dino dá 10 dias para Motta explicar trâmite do PL sobre adultização
Há 1 hora Comissão aprova cota mínima em contratos públicos para mulheres em situação de violência doméstica
Há 1 hora Polícia Civil participa do desfile em comemoração ao aniversário de 126 anos de Campo Grande
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Prefeitura de Nioaque vai abrir processo administrativo após veículo da Saúde ser flagrado em atacadista de Campo Grande Prefeitura confirma que vai abrir processo administrativo e garante que, se houver comprovação de responsabilidade, servidor poderá ser exonerado do cargo
2
Há 4 dias Welington Gatti é Nioaque na disputa da Liga Sulmems de Velocross
3
Há 4 dias Dia do Educador Especial: profissionais que transformam vidas com amor e dedicação
4
Há 4 dias Prefeito de Nioaque, André Guimarães, será destaque no COMPOL Campo Grande
5
Há 6 dias Prazo para declaração do ITR já começou em Nioaque: contribuintes têm até 30 de setembro
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados