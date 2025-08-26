CDR debaterá desafios da produção de celulose no MS

O impacto do Vale da Celulose — conjunto de 11 municípios do Mato Grosso do Sul que reúne grandes investimentos no setor da produção de papel — será tema de audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR). O requerimento ( REQ 24/2025 — CDR ) foi aprovado nesta terça-feira (26) pelo colegiado.

Seu autor, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), propôs a presença de prefeitos da região e de representantes do governo estadual e das indústrias de celulose. Na justificação de seu requerimento, Nelsinho lembrou que a cadeia produtiva de celulose vem impulsionado a economia do estado, mas também traz questões merecedoras de debate.

"Entre os desafios estão a pressão sobre recursos naturais, como a água e o solo, a ocupação intensiva de áreas rurais e os impactos sobre comunidades locais e cadeias produtivas tradicionais, como a agricultura familiar. Além disso, há preocupações quanto à logística, infraestrutura e à necessidade de qualificação profissional local para atender às demandas do setor", diz o senador.

A data da audiência ainda será marcada.