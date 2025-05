Kajuru destaca queda da desigualdade em 2024

Em discurso no Plenário nesta terça-feira (13), o senador Jorge Kajuru (PSB-GO) comemorou a redução da desigualdade de renda no Brasil, registrada em 2024, conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo ele, o recuo do Índice de Gini para 0,506, menor nível desde o início da série histórica em 2012, demonstra avanço na distribuição de renda no país. O senador atribuiu o resultado ao fortalecimento do mercado de trabalho e à ampliação dos programas sociais, como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

— Mesmo assim, merece ser destacado que, em 2024, a renda média domiciliar per capita foi de R$ 2.020 por mês, dado que representa recorde. Há mais dinheiro nos lares brasileiros, graças à queda do desemprego e à alta histórica da renda média do trabalho — disse Kajuru, que afirmou ainda que a redução da desigualdade é uma das principais bandeiras do governo Lula.

O parlamentar destacou o papel das políticas públicas na saída de milhões de brasileiros da pobreza extrema. Segundo ele, o percentual de pessoas nessa condição caiu de 8,3% da população em 2023 para 6,8% em 2024. Ele defendeu a manutenção do equilíbrio fiscal sem comprometer o crescimento econômico, em linha com declarações recentes do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

— Nós estamos no melhor momento de distribuição de renda da nossa história recente. Nós estamos na melhor taxa de desemprego da nossa história recente. Nós estamos no maior incremento de renda da nossa história recente. E quero preservar isto — citou Kajuru, reproduzindo fala do ministro.