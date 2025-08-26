Presidente da Comissão Mista de Orçamento quer votar LDO na próxima semana

O presidente da Comissão Mista de Orçamento, senador Efraim Filho (União-PB), disse nesta terça-feira (26) que espera votar o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 (PLN 2/25) até terça-feira (2).

Hoje, será encerrado o prazo para a apresentação de emendas ao projeto, que é relatado pelo deputado Gervásio Maia (PSB-PB).

Na sexta-feira (29), o governo deve enviar ao Congresso o projeto da Lei Orçamentária de 2026 porque o prazo se encerra em 31 de agosto.

Efraim voltou a manifestar sua preocupação em votar a lei até dezembro para que não ocorra o que aconteceu com o Orçamento de 2025 que foi votado em abril deste ano. “2026 será um ano desafiador porque é ano eleitoral. Não deixaremos que sejam feitos gastos desnecessários”, afirmou.