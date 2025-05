Campo Grande ganha destaque nacional com nova classificação turística

Campo Grande foi oficialmente reconhecida como “Município Turístico” na atualização do Mapa do Turismo Brasileiro 2025, promovida pelo Ministério do Turismo. A nova categorização substitui o antigo sistema baseado em letras (A, B, C, D e E), adotando três novas classificações: “municípios turísticos”, “municípios com oferta turística complementar” e “municípios de apoio ao turismo”.

Com essa atualização, cidades que possuem infraestrutura adequada e fluxo significativo de visitantes, como é o caso de Campo Grande, passam a ser classificadas como “municípios turísticos”, a categoria mais abrangente. Essa mudança proporciona maior visibilidade ao município, amplia sua participação em programas federais e aumenta seu potencial de atração de investimentos.

“Essa conquista é muito mais do que um reconhecimento oficial — é o símbolo do esforço coletivo e do trabalho técnico da nossa equipe, que se dedica com responsabilidade para atender aos critérios exigidos pelo Ministério do Turismo. Essa nova categorização nos coloca em posição de destaque, abrindo portas para mais visibilidade, acesso a programas e recursos federais, e principalmente, para atração de investimentos que impulsionam o nosso desenvolvimento econômico”, desta o secretário da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável, Ademar Silva Junior.

Segundo o Ministério do Turismo, a nova nomenclatura visa tornar a classificação mais clara e alinhada à realidade de cada cidade, facilitando o direcionamento de políticas públicas, investimentos e incentivos específicos para o setor. A atualização permitirá que cada município receba suporte adequado para explorar seu potencial turístico e fomentar o desenvolvimento local.

Campo Grande tem vocação natural para o turismo de eventos, negócios e para valorizar sua rica cultura e belezas naturais. Com essa atualização, temos agora a oportunidade de potencializar ainda mais essas qualidades, gerar emprego, renda e fortalecer a economia local. A inclusão de Campo Grande como “Município Turístico” reforça sua relevância no cenário nacional, fortalece a economia e garante acesso facilitado a recursos federais voltados à infraestrutura, qualificação profissional e promoção do destino.

A reformulação está em conformidade com as diretrizes da Nova Lei Geral do Turismo e do Plano Nacional do Turismo 2024-2027, que buscam fortalecer o setor e garantir um planejamento mais estratégico e eficiente. O resultado é possível ser acessado através do link: https://www.mapa.turismo.gov.br/mapa/init.html#/home .

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra uma imagem aérea de Campo Grande.