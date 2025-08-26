Whats

Aniversário
Senado Federal

CAE autoriza empréstimo de US$ 40 milhões para Arapiraca

A cidade de Arapiraca (AL) terá autorização para obter um financiamento de US$ 40 milhões para modernizar a infraestrutura urbana, ampliar a mobili...

26/08/2025 13h27
Por: Redação
Fonte: Agência Senado
Relator da mensagem de empréstimo a Arapiraca, Fernando Farias (à direita) conversa com Fernando Dueire - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Relator da mensagem de empréstimo a Arapiraca, Fernando Farias (à direita) conversa com Fernando Dueire - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A cidade de Arapiraca (AL) terá autorização para obter um financiamento de US$ 40 milhões para modernizar a infraestrutura urbana, ampliar a mobilidade e investir em projetos de inclusão social e sustentabilidade, aprovou nesta terça-feira (26) a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). A mensagem presidencial (MSF) 54/2025 recebeu parecer favorável do senador Fernando Farias (MDB-AL) e segue agora, em urgência, para votação no Plenário. Caso autorizado, o contrato terá prazo de 540 dias para ser assinado.

De acordo com o documento, os recursos a serem destinado à cidade de Arapiraca serão obtidos junto ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata), com garantia da União, após aprovação da nesta terça-feira (26).

Infraestrutura

O programa Arapiraca para Todos prevê obras de requalificação de ruas e calçadas, a construção de ciclovias e moradias de interesse social em bairros vulneráveis, além da reconexão de áreas periféricas ao centro urbano.

Também está prevista a construção de um novo mercado público, a instalação de placas solares em prédios municipais e a atualização da legislação urbanística, com a inclusão de normas sobre uso do solo e código de edificações.

Para Farias, a iniciativa trará ganhos significativos para a população.

— Trata-se de um projeto abrangente de planejamento urbano, que alia desenvolvimento econômico e social a uma perspectiva de sustentabilidade ambiental. Com certeza trará enormes benefícios para o município de Arapiraca — afirmou ao ler o relatório.

Financiamento

O contrato terá prazo total de até 15 anos, com carência de 54 meses e amortização em 126 meses. O município oferecerá contrapartida de US$ 10 milhões e as liberações dos recursos ocorrerão entre 2025 e 2029.

