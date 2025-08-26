Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Senado Federal

CAE autoriza Sergipe a contratar empréstimo de US$ 53,6 milhões para programa digital

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou, nesta terça-feira (26), autorização para que o governo de Sergipe contrate empréstimo de US$ 53,6 ...

26/08/2025 12h20
Por: Redação
Fonte: Agência Senado
Aprovada pela CAE com voto favorável de Rogério Carvalho, a MSF 48/2025 vai ao Plenário em regime de urgência - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Aprovada pela CAE com voto favorável de Rogério Carvalho, a MSF 48/2025 vai ao Plenário em regime de urgência - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou, nesta terça-feira (26), autorização para que o governo de Sergipe contrate empréstimo de US$ 53,6 milhões junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), com garantia da União. Com a aprovação da CAE, a mensagem ( MSF 48/2025 ) segue para deliberação do Plenário, em regime de urgência. Caso seja autorizada, a operação terá prazo máximo de 540 dias para ser concluída.

Os recursos vão financiar o programa Sergipe Digital, Conectado e Sustentável (Conecta-se), que busca ampliar o acesso à internet, modernizar serviços públicos e incentivar soluções de energia limpa.

Segundo o relator, senador Rogério Carvalho (PT-SE), o projeto tem potencial para transformar a infraestrutura tecnológica do estado e aproximar a população do governo.

O programa prevê a implantação de um anel digital de alta capacidade no interior, a criação de plataformas digitais integradas para serviços públicos e o desenvolvimento de sistemas de energia de baixo carbono.

Condições do financiamento

O empréstimo terá contrapartida estadual de US$ 13,4 milhões e prazo total de até 30 anos para pagamento, com carência de até 66 meses.

O parecer favorável da Secretaria do Tesouro Nacional destacou que Sergipe atende às exigências legais para contrair o empréstimo, como a observância dos limites de endividamento e de gastos com saúde e educação.

Já a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional validou a legalidade do contrato, com a imposição de condições como a comprovação da adimplência do estado e a assinatura de contrato de contragarantia com a União.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Relator da mensagem de empréstimo a Arapiraca, Fernando Farias (à direita) conversa com Fernando Dueire - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado CAE autoriza empréstimo de US$ 40 milhões para Arapiraca
Leila Barros apresentou voto favorável ao PL 519/2021, de Jorge Kajuru, aprovado pela CMA - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado CMA aprova aumento da punição para maus-tratos a animais
Aprovado pela CMA com relatório de Margareth Buzetti, PL 941/2024 segue à análise da CCJ - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Guarda compartilhada de pets em caso de separação vai a CCJ
Nioaque, MS
Atualizado às 12h05
25°
Tempo limpo Máxima: 26° - Mínima: 10°
25°

Sensação

1.99 km/h

Vento

37%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 3 minutos CAE autoriza empréstimo de US$ 40 milhões para Arapiraca
Há 3 minutos Desvios de emendas: STF marca para quinta interrogatório de deputados
Há 3 minutos Corrida do Facho abre comemorações dos 126 anos de Campo Grande
Há 1 hora CAE autoriza Sergipe a contratar empréstimo de US$ 53,6 milhões para programa digital
Há 1 hora Comissão de Educação debate instrumento de gestão e governança
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Prefeitura de Nioaque vai abrir processo administrativo após veículo da Saúde ser flagrado em atacadista de Campo Grande Prefeitura confirma que vai abrir processo administrativo e garante que, se houver comprovação de responsabilidade, servidor poderá ser exonerado do cargo
2
Há 3 dias Welington Gatti é Nioaque na disputa da Liga Sulmems de Velocross
3
Há 4 dias Dia do Educador Especial: profissionais que transformam vidas com amor e dedicação
4
Há 4 dias Prefeito de Nioaque, André Guimarães, será destaque no COMPOL Campo Grande
5
Há 5 dias Prazo para declaração do ITR já começou em Nioaque: contribuintes têm até 30 de setembro
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados