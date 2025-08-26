Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
PM - MS

Polícia Militar intensifica ações da Operação Shamar e participa de atividades comunitárias em Corumbá e Ladário

Nesta segunda-feira,25 de agosto de 2025, o 6º Batalhão de Polícia Militar, por meio daOperação Shamar, realizou importantes ações em Ladário com f...

26/08/2025 09h00
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Nesta segunda-feira,25 de agosto de 2025, o 6º Batalhão de Polícia Militar, por meio daOperação Shamar, realizou importantes ações em Ladário com foco no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, integrando a campanhaAgosto Lilás.

No período da manhã, policiais do promuse fiscalizaram cumprimento detrês Medidas Protetivas de Urgência (MPU)na área urbana de Ladário. As beneficiárias confirmaram que as ordens judiciais estavam sendo respeitadas, não havendo necessidade de prisões. Durante as visitas, as mulheres receberam orientações de segurança e esclarecimentos sobre aLei Maria da Penhae o funcionamento das medidas protetivas.

Ainda em Ladário, naEscola Municipal Marquês de Tamandaré, a Polícia Militar promoveu umapalestra educativa de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, alcançando cerca de60 alunos, que receberam informações sobre prevenção, respeito e igualdade de gênero.

No último sábado,23 de agosto, o 6º BPM também participou do evento“Quartel de Portas Abertas”, promovido pela 17ª Brigada de Infantaria de Pantanal, em Corumbá. Na ocasião, policiais militares apresentaram os programasPROMUSE(Programa Mulher Segura) ePROERD, impactando aproximadamente300 pessoas. A atividade contou ainda com a parceria da Prefeitura Municipal, órgãos de segurança pública e instituições do Sistema “S”, oferecendo serviços de cidadania, saúde, lazer e cultura à comunidade.

Essas ações reforçam o compromisso da Polícia Militar emproteger as mulheres, conscientizar a sociedade e integrar forças com a comunidade, fortalecendo a segurança pública e promovendo a paz social emCorumbá e Ladário.

Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO Concurso 2.906 da Mega-Sena sorteia hoje prêmio de R$ 35 milhões
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Com apoio do Estado, Capital recebeu grandes investimentos para melhorar a vida do campo-grandense
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul CG 126 anos: Detran-MS acompanha o crescimento da Capital dos Ipês com inovação, segurança e eficiência
Nioaque, MS
Atualizado às 12h05
25°
Tempo limpo Máxima: 26° - Mínima: 10°
25°

Sensação

1.99 km/h

Vento

37%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 1 hora CAE autoriza Sergipe a contratar empréstimo de US$ 53,6 milhões para programa digital
Há 1 hora Comissão de Educação debate instrumento de gestão e governança
Há 1 hora Comissão de Saúde aprova serviço de apoio para gestantes em situação de vulnerabilidade social
Há 2 horas CMA aprova aumento da punição para maus-tratos a animais
Há 2 horas Guarda compartilhada de pets em caso de separação vai a CCJ
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Prefeitura de Nioaque vai abrir processo administrativo após veículo da Saúde ser flagrado em atacadista de Campo Grande Prefeitura confirma que vai abrir processo administrativo e garante que, se houver comprovação de responsabilidade, servidor poderá ser exonerado do cargo
2
Há 3 dias Welington Gatti é Nioaque na disputa da Liga Sulmems de Velocross
3
Há 4 dias Dia do Educador Especial: profissionais que transformam vidas com amor e dedicação
4
Há 4 dias Prefeito de Nioaque, André Guimarães, será destaque no COMPOL Campo Grande
5
Há 5 dias Prazo para declaração do ITR já começou em Nioaque: contribuintes têm até 30 de setembro
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados