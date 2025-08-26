Polícia Militar intensifica ações da Operação Shamar e participa de atividades comunitárias em Corumbá e Ladário

Nesta segunda-feira,25 de agosto de 2025, o 6º Batalhão de Polícia Militar, por meio daOperação Shamar, realizou importantes ações em Ladário com foco no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, integrando a campanhaAgosto Lilás.

No período da manhã, policiais do promuse fiscalizaram cumprimento detrês Medidas Protetivas de Urgência (MPU)na área urbana de Ladário. As beneficiárias confirmaram que as ordens judiciais estavam sendo respeitadas, não havendo necessidade de prisões. Durante as visitas, as mulheres receberam orientações de segurança e esclarecimentos sobre aLei Maria da Penhae o funcionamento das medidas protetivas.

Ainda em Ladário, naEscola Municipal Marquês de Tamandaré, a Polícia Militar promoveu umapalestra educativa de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, alcançando cerca de60 alunos, que receberam informações sobre prevenção, respeito e igualdade de gênero.

No último sábado,23 de agosto, o 6º BPM também participou do evento“Quartel de Portas Abertas”, promovido pela 17ª Brigada de Infantaria de Pantanal, em Corumbá. Na ocasião, policiais militares apresentaram os programasPROMUSE(Programa Mulher Segura) ePROERD, impactando aproximadamente300 pessoas. A atividade contou ainda com a parceria da Prefeitura Municipal, órgãos de segurança pública e instituições do Sistema “S”, oferecendo serviços de cidadania, saúde, lazer e cultura à comunidade.

Essas ações reforçam o compromisso da Polícia Militar emproteger as mulheres, conscientizar a sociedade e integrar forças com a comunidade, fortalecendo a segurança pública e promovendo a paz social emCorumbá e Ladário.

Foto: Divulgação/PM - MS