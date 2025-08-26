Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Geral

Concurso 2.906 da Mega-Sena sorteia hoje prêmio de R$ 35 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília

26/08/2025 07h56
Por: Redação
Fonte: Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

As seis dezenas do concurso 2.906 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 35 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar intensifica ações da Operação Shamar e participa de atividades comunitárias em Corumbá e Ladário
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Com apoio do Estado, Capital recebeu grandes investimentos para melhorar a vida do campo-grandense
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul CG 126 anos: Detran-MS acompanha o crescimento da Capital dos Ipês com inovação, segurança e eficiência
Nioaque, MS
Atualizado às 12h05
25°
Tempo limpo Máxima: 26° - Mínima: 10°
25°

Sensação

1.99 km/h

Vento

37%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 1 minuto CAE autoriza empréstimo de US$ 40 milhões para Arapiraca
Há 1 minuto Desvios de emendas: STF marca para quinta interrogatório de deputados
Há 2 minutos Corrida do Facho abre comemorações dos 126 anos de Campo Grande
Há 1 hora CAE autoriza Sergipe a contratar empréstimo de US$ 53,6 milhões para programa digital
Há 1 hora Comissão de Educação debate instrumento de gestão e governança
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Prefeitura de Nioaque vai abrir processo administrativo após veículo da Saúde ser flagrado em atacadista de Campo Grande Prefeitura confirma que vai abrir processo administrativo e garante que, se houver comprovação de responsabilidade, servidor poderá ser exonerado do cargo
2
Há 3 dias Welington Gatti é Nioaque na disputa da Liga Sulmems de Velocross
3
Há 4 dias Dia do Educador Especial: profissionais que transformam vidas com amor e dedicação
4
Há 4 dias Prefeito de Nioaque, André Guimarães, será destaque no COMPOL Campo Grande
5
Há 5 dias Prazo para declaração do ITR já começou em Nioaque: contribuintes têm até 30 de setembro
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados