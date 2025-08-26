CG 126 anos: Detran-MS acompanha o crescimento da Capital dos Ipês com inovação, segurança e eficiência

De parcerias viárias à transformação digital, o órgão caminha ao lado da população campo-grandense.

Campo Grande chega aos seus 126 anos como uma capital que cresce, acolhe e se transforma. O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), que se tornou autarquia em maio de 1985, tem orgulho de caminhar junto com a cidade morena, participando da sua história e oferecendo entregas que impactam diretamente o dia a dia da população.

Nos últimos meses, essa presença se traduziu em obras, serviços e ações de modernização. Um exemplo é o convênio firmado com a Prefeitura de Campo Grande para o reordenamento viário da rotatória das avenidas Euler de Azevedo e Tamandaré, um dos acessos mais movimentados da região leste da cidade.

Com investimento de R$ 2,4 milhões, já transferidos pelo Governo do Estado por meio do Detran-MS, a Prefeitura fará a licitação e execução da obra, que trará mais fluidez ao tráfego e segurança para motoristas e pedestres.

>Rotatória da Euller de Azevedo com a Tamandaré será reordenada e entregue em 2026. Foto: Paulo Klaiser

A iniciativa se soma a outras intervenções realizadas em parceria, como as rotatórias da Avenida Mato Grosso com a Via Park (2017) e da Avenida Três Barras com a José Nogueira Vieira (2023).

>Agência Integrada fica no térreo do Comper Itanhangá

>

Na área de serviços, agosto marcou a inauguração da primeira Agência Integrada com serviços digitais do Detran-MS e Instituto de Identificação da Sejusp, oferecendo emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), além de serviços digitais do órgão.

A unidade, fruto de parceria entre o poder público e a iniciativa privada, leva mais praticidade e acessibilidade à população.

Dentro do pilar de Governo Digital, em 2025 o Detran-MS iniciou a jornada de transformação digital, que trouxe ferramentas inspiradas em modelos internacionais de tecnologia. O novo portal de serviços Meu Detran, a assistente virtual Glória e o aplicativo Meu Detran MS, que será lançado em setembro, fazem parte dessa entrega que coloca o cidadão no centro, com inovação e tecnologia de ponta.

>Atendente virtual do Detran-MS faz parte da jornada de transformação digital do órgão

Outro avanço que acompanha modelos internacionais de serviços públicos é a Transferência Digital. Desde o início do ano, os cidadãos já podem realizar o processo de forma simples e prática, utilizando a Carteira Digital de Trânsito (CDT) e o Portal MEU DETRAN, sem precisar se deslocar até agências ou cartórios.

Para utilizar o serviço, o documento do veículo precisa ser digital, vendedor e comprador precisam ter o aplicativo e conta Prata ou Ouro no Gov.BR. O processo inicia no app Carteira Digital de Trânsito e finaliza no Portal de Serviços Meu Detran.

Para reforçar a segurança viária, o Detran-MS também criou recentemente o Grupamento de Motociclistas Patrulheiros do Detran-MS, unidade especializada equipada com quatro motocicletas Tiger 900 cc, que garantem mais agilidade às ações de fiscalização e patrulhamento.

O compromisso do órgão se estende ainda à formação de novas gerações. Desde 1998, a Cidade Escola – Detranzinho já recebeu milhares de crianças e professores com atividades educativas de trânsito. Somente entre janeiro e julho deste ano, mais de 4,4 mil alunos e 394 professores participaram do projeto, multiplicando valores de cidadania e segurança desde cedo.

>Grupamento de Motociclistas Patrulheiros do Detran-MS

Presente no cotidiano de milhares de pessoas, o Detran-MS reforça sua proximidade com os campo-grandenses também nos atendimentos presenciais. De janeiro a julho de 2025, foram 214.854 atendimentos realizados nas agências do Detran de Campo Grande, demonstrando o compromisso do órgão em atender com eficiência e agilidade.

"Em 126 anos de história, Campo Grande se transforma a cada dia, e o Detran-MS tem orgulho de caminhar junto com a população, oferecendo serviços, obras e iniciativas que impactam a vida das pessoas. Buscar melhorias concretas para o cidadão é um compromisso firmado com o governador Eduardo Riedel, e temos trabalhado por isso diariamente", destaca o Diretor-Presidente do Detran-MS, Rudel Trindade.

Tudo isso só é possível graças à dedicação das equipes do Detran-MS: diretorias, gerências e servidores trabalham de forma integrada, garantindo que serviços, obras, educação no trânsito e inovação caminhem juntos, sempre com foco no cidadão e na melhoria da qualidade de vida da população de Campo Grande.

Neste aniversário, o Detran-MS reafirma seu orgulho em fazer parte da história da Capital. Mais que obras e serviços, o órgão entrega cuidado, segurança e futuro, celebrando cada conquista junto de Campo Grande e de sua gente.

Mireli Obando, Comunicação Detran-MS

Fotos: Rachid Waqued/Detran-MS