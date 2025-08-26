Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Mato Grosso do Sul

Região norte de MS ganha destaque como nova fronteira de desenvolvimento sustentável

A região norte é a nova fronteira de desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e passa a ser foco de um reposicionamento estratégico do Governo do Esta...

26/08/2025 06h51
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

A região norte é a nova fronteira de desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e passa a ser foco de um reposicionamento estratégico do Governo do Estado em conjunto com os municípios.

A afirmação foi dada pelo secretário Jaime Verruck, da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), que participou em Coxim segunda-feira (25) da reunião do Cointa (Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Taquari).

Segundo o secretário, a região já apresenta produção consolidada, mas tem grande potencial de expansão agrícola e pecuária que precisa ser valorizado.

“Estamos apresentando aos prefeitos um levantamento sobre a conversão de áreas para agricultura, que pode se tornar um grande atrativo. Ao mesmo tempo, não podemos perder a pecuária como eixo essencial de desenvolvimento, sobretudo com o fortalecimento do confinamento e da integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF)”, destacou.

Para Verruck, a diversidade territorial reforça a importância da organização em consórcio, o que fortalece a representatividade e amplia a capacidade de atração de investimentos.

O encontro contou também com a presença do secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Rogério Beretta, e do secretário-executivo de Qualificação Profissional e Trabalho, Esaú Aguiar, além de prefeitos dos 14 municípios que integram o consórcio e do prefeito de Chapadão do Sul, convidado da reunião.

>Secretário Jaime Verruck e secretários-executivos Rogério Beretta e Esaú Aguiar com os prefeitos que integram o Cointa.
>Secretário Jaime Verruck e secretários-executivos Rogério Beretta e Esaú Aguiar com os prefeitos que integram o Cointa.

Na apresentação feita ao colegiado, Verruck destacou pontos estratégicos para o crescimento do Estado, como o avanço da indústria de transformação, os investimentos privados superiores a R$ 80 bilhões nos últimos anos e a meta de tornar Mato Grosso do Sul Carbono Neutro até 2030.

Ele lembrou ainda que o Governo já promoveu investimentos importantes em infraestrutura dentro do programa MS Ativo, como o porto de Coxim e as obras da BR-163, mas reforçou que é hora de dar um novo passo.

“Precisamos apresentar a região aos investidores, mostrar seu potencial no agronegócio, na diversificação da produção e na atração de indústrias. A proposta do governador Eduardo Riedel é repensar a região norte, buscando um desenvolvimento mais forte, tanto no agro quanto na agroindústria”, afirmou.

Outro ponto ressaltado pelo titular da Semadesc foi a necessidade de conciliar desenvolvimento e preservação. “Muitas vezes os empreendedores pensam que não podem investir porque Coxim está no Pantanal, mas, na prática, apenas parte do município está sob restrição. A região tem disponibilidade de água, terras e grandes propriedades, portanto um forte potencial agrícola”, afirmou.

O secretário também destacou que o turismo deve ser reposicionado na estratégia regional. Hoje concentrado em Corumbá e Bonito, o setor tem no norte atrativos expressivos, como a tradição de Coxim na pesca esportiva, além de infraestrutura de acesso pela BR-163 e aeroportos regionais.

“É preciso aproveitar esses diferenciais para atrair visitantes e fortalecer o turismo como vetor de desenvolvimento econômico”, completou.

>Secretário Jaime reunido com prefeito da região norte que fazem parte do COINTA
>Secretário Jaime reunido com prefeito da região norte que fazem parte do COINTA

A pauta da reunião incluiu temas como: fortalecimento institucional do consórcio, criação de uma Câmara Técnica de Desenvolvimento Regional, inserção dos prefeitos nas negociações com grandes investidores, descentralização do licenciamento ambiental e medidas para compensar restrições legais que limitam a expansão industrial na região.

Também foram discutidas ações de adaptação às mudanças climáticas, alinhamento estratégico entre Estado e municípios e o papel do Cointa como instância legítima de governança regional.

Para o prefeito de Coxim, Edilson Magro, anfitrião do encontro, o desafio é garantir que o norte do Estado seja visto como um território de oportunidades, capaz de ampliar emprego e renda com sustentabilidade.

Já o presidente do Cointa e prefeito de Camapuã, Manoel Eugênio Nery, reforçou a necessidade de apoio do Governo do Estado para consolidar o consórcio como espaço de decisões estratégicas e cooperação entre os municípios.

Marcelo Armôa, Comunicação Semadesc
Fotos: Mairinco de Pauda/Semadesc

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar intensifica ações da Operação Shamar e participa de atividades comunitárias em Corumbá e Ladário
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO Concurso 2.906 da Mega-Sena sorteia hoje prêmio de R$ 35 milhões
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Com apoio do Estado, Capital recebeu grandes investimentos para melhorar a vida do campo-grandense
Nioaque, MS
Atualizado às 12h05
25°
Tempo limpo Máxima: 26° - Mínima: 10°
25°

Sensação

1.99 km/h

Vento

37%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 1 minuto CAE autoriza empréstimo de US$ 40 milhões para Arapiraca
Há 1 minuto Desvios de emendas: STF marca para quinta interrogatório de deputados
Há 1 minuto Corrida do Facho abre comemorações dos 126 anos de Campo Grande
Há 1 hora CAE autoriza Sergipe a contratar empréstimo de US$ 53,6 milhões para programa digital
Há 1 hora Comissão de Educação debate instrumento de gestão e governança
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Prefeitura de Nioaque vai abrir processo administrativo após veículo da Saúde ser flagrado em atacadista de Campo Grande Prefeitura confirma que vai abrir processo administrativo e garante que, se houver comprovação de responsabilidade, servidor poderá ser exonerado do cargo
2
Há 3 dias Welington Gatti é Nioaque na disputa da Liga Sulmems de Velocross
3
Há 4 dias Dia do Educador Especial: profissionais que transformam vidas com amor e dedicação
4
Há 4 dias Prefeito de Nioaque, André Guimarães, será destaque no COMPOL Campo Grande
5
Há 5 dias Prazo para declaração do ITR já começou em Nioaque: contribuintes têm até 30 de setembro
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados