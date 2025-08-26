Whats

Aniversário
Mato Grosso do Sul

Videolaparoscopia moderniza cirurgias promovendo mais segurança e eficiência no atendimento à população de MS

Equipamentos possibilitam cirurgias com menor tempo de recuperação, menor risco de infecção e redução significativa no tempo de internação dos paci...

26/08/2025 05h46
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Equipamentos possibilitam cirurgias com menor tempo de recuperação, menor risco de infecção e redução significativa no tempo de internação dos pacientes.

O processo de regionalização da saúde avança em Mato Grosso do Sul. O Governo do Estado, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), realizou nas últimas semanas a entrega de 11 sistemas completos de videolaparoscopia, também conhecidos como torres de vídeo rígidas, a unidades de saúde da rede pública de Mato Grosso do Sul.

Com foco em contemplar, de forma estratégica, unidades de acordo com as necessidades específicas de cada macrorregião, a medida fortalece a realização de cirurgias minimamente invasivas nos hospitais do interior do estado, promovendo mais segurança e eficiência no atendimento à população.

Os municípios beneficiados são: Aquidauana, Costa Rica, Coxim, Maracaju, Nova Andradina, Paranaíba, Dourados, Três Lagoas e Ponta Porã, Chapadão do Sul e Rio Brilhante.

Investimento em tecnologia eleva padrão da assistência cirúrgica nos municípios

A destinação de torres de vídeo para Hospital Municipal de Coxim trouxe melhoria nos serviços de saúde oferecidos à população. Desde a instalação do equipamento, foram realizadas 32 cirurgias de artroplastia de joelho e 30 de artroplastia de quadril entre 2024 e 2025. O hospital também realizou 103 colecistectomias por videolaparoscopia de 2023 a 2025.

>Secretária Municipal de Saúde de Coxim, Fernanda Berigo.
>Secretária Municipal de Saúde de Coxim, Fernanda Berigo.

A secretária Municipal de Saúde de Coxim, Fernanda Berigo, ressaltou o impacto positivo da tecnologia na vida dos pacientes.

“A torre de vídeo representa um avanço na qualidade da assistência cirúrgica. Ela garante maior segurança nos procedimentos, pois amplia a visão do cirurgião, reduz riscos e permite técnicas menos invasivas, resultando em uma recuperação mais rápida e confortável para o paciente”, afirmou.

Segundo a secretária, o investimento em tecnologia pelo Governo do Estado é um fator determinante.

“Investir em equipamentos modernos como esse é investir em vidas. É oferecer aos nossos profissionais condições modernas de trabalho e, ao mesmo tempo, assegurar à comunidade um atendimento de excelência dentro do nosso sistema de saúde. Reforçamos o compromisso do município de Coxim com a regionalização da nossa saúde”, enfatizou.

O Hospital Municipal de Chapadão do Sul alcançou um avanço histórico na saúde local ao realizar, pela primeira vez, uma cirurgia de histerectomia por videolaparoscopia. O procedimento foi possível graças a um investimento de quase meio milhão de reais do Governo do Estado em um novo equipamento de videolaparoscopia.

>Secretária Municipal de Saúde de Chapadão do Sul, Adriana Tobal.
>Secretária Municipal de Saúde de Chapadão do Sul, Adriana Tobal.

A secretária Municipal de Saúde, Adriana Tobal, destacou os benefícios da técnica minimamente invasiva. “A histerectomia por vídeo representa um grande avanço. Com incisões menores, a paciente tem uma recuperação mais rápida, menos dor e menor risco de complicações”, explicou.

Tobal ressalta que o investimento em tecnologia e a capacitação da equipe médica e de enfermagem refletem o compromisso da gestão estadual em modernizar a infraestrutura de saúde nos municípios do interior do Estado.

“Com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, Chapadão do Sul segue investindo em tecnologia e capacitação para garantir a saúde e a qualidade de vida para a população”, conclui.

Tecnologia em saúde

As torres possibilitam cirurgias com menor tempo de recuperação, menor risco de infecção e redução significativa no tempo de internação dos pacientes. Cada torre é composta por câmera de alta definição, monitor, fonte de luz, insuflador e demais componentes que formam o sistema.

Os recursos utilizados para aquisição dos equipamentos são oriundos tanto da esfera federal quanto estadual, viabilizados por meio de propostas previamente cadastradas e indicações parlamentares.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Para assegurar sua correta utilização, os profissionais de saúde das unidades contempladas passaram por capacitação especializada. A Superintendente de Atenção à Saúde da SES, Angélica Cristina Segatto Congro, destacou a importância da iniciativa.

“Estamos investindo em tecnologia e capacitação para garantir um atendimento mais seguro, eficiente e humanizado. Essas torres representam um avanço significativo na qualidade das cirurgias realizadas nos hospitais”, finalizou.

Helton Davis, Comunicação SES
Foto capa: Divulgação Chapadão do Sul
Fotos internas: Helton Davis / Divulgação Coxim, Aquidauana e Costa Rica

