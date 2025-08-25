Whats

Aniversário
PM - MS

Polícia Militar fecha uma boca de fumo e prende dois homens, sendo um por tráfico na modalidade "Disk Droga", em Coxim

Coxim (MS)– A Força Tática da Polícia Militar realizou duas ações bem-sucedidas que resultaram na prisão de dois homens, ambos de 31 anos, e no fec...

25/08/2025 22h11
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Coxim (MS)– A Força Tática da Polícia Militar realizou duas ações bem-sucedidas que resultaram na prisão de dois homens, ambos de 31 anos, e no fechamento de um ponto fixo de venda de drogas, além de desarticular o tráfico na modalidade “disk entrega”, no município. As ocorrências aconteceram entre a madrugada de domingo (24) e a manhã desta segunda-feira (25).

Durante patrulhamento na Rua Presidente Vargas, na madrugada de domingo, a equipe policial percebeu que um motociclista ficou nervoso ao avistar a viatura. Ao receber a ordem de parada, ele desobedeceu e fugiu em alta velocidade pela Rua Paraná. Após acompanhamento tático, o suspeito foi abordado na Rua André Magro, momento em que tentou arremessar uma bolsa por cima de um muro.

Na bolsa, os militares localizaram 15 porções de cocaína e R$ 50,00 em cédulas variadas. O homem confessou que atuava no tráfico na modalidade “disk entrega” e que estava no local para entregar drogas a um cliente. Ele também informou o nome de seu fornecedor.

Já o outro tráfico de drogas aconteceu na manhã desta segunda-feira (25), a Força Tática localizou o segundo suspeito na Rua Cilso Aparecido Cardoso, no bairro Santa Maria. Ao notar a presença dos policiais, ele tentou fugir para dentro de sua residência, mas foi detido. Com ele foram encontradas seis porções de pasta base de cocaína.

Durante a checagem no Banco Nacional de Mandados de Prisão, foi constatado que o segundo indivíduo possuía um mandado de prisão em aberto. Ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Coxim, juntamente com as drogas e o dinheiro apreendidos.

A Polícia Militar destaca que continuará intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas, garantindo a segurança e a tranquilidade da população coxinense.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM

