Servidor em Foco: 6ª Semana de Atenção à Saúde promove bem-estar e qualidade de vida no trabalho

A 6ª Semana de Atenção à Saúde do Servidor Municipal teve início nesta segunda-feira (25), no Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (I...

25/08/2025 22h11
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A 6ª Semana de Atenção à Saúde do Servidor Municipal teve início nesta segunda-feira (25), no Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG), com uma programação voltada à promoção da saúde física e mental dos servidores. O evento tem como objetivo incentivar o cuidado com a saúde por meio de ações educativas, preventivas e informativas, com foco no bem-estar e na qualidade de vida no ambiente de trabalho.

A partir das 8h, servidores municipais participaram de uma série de atividades, incluindo palestras, dinâmicas e orientações práticas para a rotina profissional e pessoal. A programação também faz parte dos eventos em comemoração aos 126 anos de Campo Grande.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O diretor-executivo do IMPCG, Marcos Tabosa, com uma mensagem de boas-vindas que ressalta o compromisso da Prefeitura com a saúde dos servidores. “É uma grande satisfação dar início a mais uma Semana de Atenção à Saúde do Servidor. A Prefeitura de Campo Grande, por meio do IMPCG, reafirma seu compromisso com o bem-estar dos nossos servidores, valorizando não apenas o trabalho que realizam, mas principalmente a saúde física, mental e emocional de cada um. Cuidar de quem cuida da cidade é uma prioridade da gestão.”

Uma das organizadoras do evento, Rosângela de Souza, ressaltou a importância da iniciativa. “O ciclo de atividades visa contribuir para o cuidado com a saúde dos servidores. Nos preocupar com o emocional e com o físico mostra o comprometimento do Instituto. O cuidado com a mente será reforçado por meio das palestras e das práticas físicas”, destaca.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Durante a manhã, os participantes acompanharam a palestra “Saúde Mental e Fatores Psicossociais no Ambiente de Trabalho”, ministrada pelas psicólogas Ana Paula Rosa e Gabriella Rolim, além do médico endocrinologista Ismael Neves. O tema abordou estratégias de prevenção e gestão de riscos psicossociais no ambiente de trabalho.

Gabriella Rolim alertou para os altos índices de transtornos mentais entre trabalhadores. Segundo dados do Ministério da Saúde de 2023, 30% da população economicamente ativa apresentava sintomas de burnout, 40% sofria com estresse e cerca de 290 mil afastamentos foram registrados por depressão e ansiedade no mesmo ano. “Por esses dados, devemos reconhecer que a prevenção é essencial. O cuidado antecipado é uma forma eficaz de evitar que esses problemas se agravem”, diz Gabriella.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Para o médico Ismael Neves, promover qualidade de vida no trabalho vai além do ambiente físico. Hábitos como uma boa noite de sono, prática regular de atividades físicas e alimentação equilibrada são fundamentais para manter o equilíbrio hormonal e prevenir doenças.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

“O aumento do cortisol, hormônio relacionado ao estresse, pode provocar sintomas como ganho de peso, hipertensão, diabetes, insônia, fraqueza muscular, depressão e outras complicações. É fundamental buscar orientação médica para diagnóstico e tratamento adequados”, explica.

Já a psicóloga Ana Paula Rosa destacou a importância de integrar a saúde mental à vida profissional e pessoal.”Não é possível tratar o ambiente de trabalho e a vida pessoal como se fossem realidades separadas. Somos um só indivíduo transitando por esses espaços. A saúde mental influencia diretamente a produtividade e a satisfação no trabalho. É essencial promover uma cultura de apoio, onde os colaboradores se sintam valorizados, respeitados e amparados para lidar com as pressões da vida profissional”, ressalta.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Os servidores acompanharam atentos as apresentações e receberam um desafio: levar os aprendizados para casa e iniciar mudanças no dia a dia, como reduzir o tempo de tela, adotar hábitos saudáveis e cuidar da higiene do sono.

A programação da manhã também contou com a participação da representante do Hemosul, Lucélia Maria Fernandes, que abordou a importância da doação de sangue como um gesto de solidariedade e compromisso com a vida.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Encerrando as atividades, os servidores participaram de uma sessão de exercícios físicos, promovendo o bem-estar e a integração entre os colegas.

A Semana de Atenção à Saúde do Servidor segue ao longo da semana com outras atividades voltadas à valorização e ao cuidado integral dos profissionais da administração pública municipal.

#ParaTodosVerem As imagens de capa e internas mostram servidores e instrutores durante o evento.

