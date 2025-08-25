Polícia Civil esclarece furto qualificado e recupera equipamento de alto valor em Fátima do Sul

O Setor de Investigações Gerais (S.I.G.) da Primeira Delegacia de Polícia de Fátima do Sul, esclareceu um crime de furto qualificado pelo abuso de confiança ocorrido em uma empresa de energia solar no município.

O fato foi registrado em 6 de janeiro, quando o proprietário da empresa constatou, durante inspeção de rotina, o desaparecimento de equipamentos de seu estoque.

Foram subtraídos dois inversores de energia solar da marca SOLIS (7KWA e 3KWA), além de uma bicicleta aro 29, preta e azul, e um notebook, totalizando prejuízo superior a R$ 4 mil.

Durante as diligências, o S.I.G. identificou o envolvimento de um ex-funcionário, que possuía as chaves do estabelecimento e confessou a subtração dos inversores. O inversor de 7KWA foi recuperado e entregue à Polícia Civil. Já o inversor de 3KWA foi repassado a terceiros, mas também localizado no curso das investigações.

Os demais objetos ainda não foram encontrados e as investigações prosseguem para identificação de outros possíveis envolvidos e recuperação integral dos bens.

A Primeira Delegacia de Polícia de Fátima do Sul reafirma seu compromisso com a elucidação de crimes, a responsabilização de seus autores e a restituição dos bens às vítimas, bem como esclarece que informações e denúncias podem ser realizadas através do telefone (67) 9 9891-1063 e do Instagran do S.I.G (sigfatsul_policiacivilms). O anonimato é garantido