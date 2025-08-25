Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Câmara

Comissão aprova projeto que permite a advogado representar réu em conciliação no juizado especial

O texto seguirá para o Senado, a menos que haja recurso para ser votado no Plenário da Câmara

25/08/2025 21h05
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1161/24 , que permite ao réu ser representado por advogado nas audiências de conciliação dos juizados especiais cíveis. O texto, da deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), inclui a regra na Lei dos Juizados Especiais .

O relator, deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO), apresentou parecer favorável à proposta. O texto seguirá agora para análise dos senadores, a menos que haja pedido para que seja analisado pelo Plenário da Câmara.

Ayres disse que a proposta é meritória ao estabelecer que a revelia não será decretada quando o réu que não comparecer à audiência de conciliação for representado por advogado.

A revelia ocorre quando o réu não comparece às audiências ou não apresenta contestação, podendo gerar a presunção da verdade dos fatos alegados por quem apresentou a ação à Justiça.

Solução amigável
O relator lembrou ainda que, nos juizados especiais, busca-se por uma solução amigável entre as partes envolvidas no litígio. Somente na ausência de um consenso entre as partes é que a questão é submetida ao juiz.

Por essa razão, ele acredita que a imposição da revelia pode prejudicar os esforços de conciliação, especialmente quando a ação é apresentada em local distante da residência do réu.

“A aplicação automática da revelia pode desencorajar a participação do demandado na busca por um acordo”, observou Ricardo Ayres. “Nesse cenário, o projeto representa uma abordagem alternativa que incentiva a cooperação e a resolução pacífica das disputas de menores valores, sem comprometer a eficiência do sistema judiciário”, acrescentou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que isenta produtor rural de culpa por incêndio vizinho
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que prevê climatização sustentável em escolas públicas
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Comissão aprova inclusão da polícia penal e órgãos do sistema socioeducativo no Susp
Nioaque, MS
Atualizado às 00h05
12°
Tempo nublado Máxima: 26° - Mínima: 10°
11°

Sensação

3.15 km/h

Vento

85%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 5 horas Moraes dá 48 horas para PGR opinar sobre explicações de Bolsonaro
Há 5 horas Polícia Militar fecha uma boca de fumo e prende dois homens, sendo um por tráfico na modalidade “Disk Droga”, em Coxim
Há 5 horas Servidor em Foco: 6ª Semana de Atenção à Saúde promove bem-estar e qualidade de vida no trabalho
Há 6 horas Polícia Civil esclarece furto qualificado e recupera equipamento de alto valor em Fátima do Sul
Há 6 horas Comissão aprova projeto que permite a advogado representar réu em conciliação no juizado especial
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Prefeitura de Nioaque vai abrir processo administrativo após veículo da Saúde ser flagrado em atacadista de Campo Grande Prefeitura confirma que vai abrir processo administrativo e garante que, se houver comprovação de responsabilidade, servidor poderá ser exonerado do cargo
2
Há 7 dias Campanha coleta DNA de desaparecidos em MS e reforça importância do serviço contínuo
3
Há 3 dias Welington Gatti é Nioaque na disputa da Liga Sulmems de Velocross
4
Há 7 dias Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 65 milhões
5
Há 4 dias Dia do Educador Especial: profissionais que transformam vidas com amor e dedicação
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados