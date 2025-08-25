Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Senado Federal

CAS debate criação de exame nacional para médicos nesta quarta

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) realiza nesta quarta-feira (27), às 14h, audiência pública para instruir o projeto que cria o Exame Nacional d...

25/08/2025 20h00
Por: Redação
Fonte: Agência Senado
A audiência foi requerida pela senadora Teresa Leitão - Foto: Pedro França/Agência Senado
A audiência foi requerida pela senadora Teresa Leitão - Foto: Pedro França/Agência Senado

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) realiza nesta quarta-feira (27), às 14h, audiência pública para instruir o projeto que cria o Exame Nacional de Proficiência em Medicina. O PL 2.294/2024 , de autoria do senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), altera a Lei 3.268, de 1957 , que dispõe sobre os conselhos de medicina, para tornar obrigatória a aprovação no exame como requisito para o registro profissional de médicos.

O exame deverá avaliar competências profissionais e éticas, conhecimentos teóricos e habilidades clínicas dos formados em medicina, com aplicação nacional pelo menos duas vezes ao ano. A proposta prevê dispensa para médicos já inscritos nos conselhos e para estudantes que tenham ingressado nos cursos antes da entrada em vigor da lei. O texto também estabelece que os resultados individuais não serão divulgados publicamente, sendo encaminhados aos Ministérios da Educação e da Saúde.

A matéria já foi aprovada pela Comissão de Educação (CE), sob relatoria do senador Marcos Rogério (PL-RO), com a inclusão de emenda que equipara o exame de proficiência à aprovação noExame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida), exame realizado anualmente para validar diplomas médicos expedidos por universidades de fora do Brasil. Na CAS, o relator é o senador Dr. Hiran (PP-RR), que apresentou parecer favorável ao projeto, com ajustes de redação. Ele argumenta que a medida busca garantir um padrão mínimo de conhecimento para o exercício da profissão e reforçar a segurança do paciente.

A audiência foi requerida ( REQ 18/2025 - CAS ) pela senadora Teresa Leitão (PT-PE). Se aprovada na CAS, em decisão terminativa, a proposta seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados, sem necessidade de votação em Plenário.

Foram convidados para o debate:

  • Representante do Conselho Federal de Medicina (CFM),
  • Representante da Academia Nacional de Medicina (ANM),
  • Representante da Associação Médica Brasileira (AMB),
  • Representante da Associação Nacional de Médicos Residentes (ANMR),
  • Representante da Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina (Denem),
  • Representante do Ministério da Educação, e
  • Representante do Ministério da Saúde.
O senador Dr. Hiran é relator do projeto na CAS - Foto: Pedro França/Agência Senado
O senador Dr. Hiran é relator do projeto na CAS - Foto: Pedro França/Agência Senado
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O senador Otto Alencar é o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado CCJ vota na quarta projetos relacionados a pedofilia e violência contra a mulher
Emendas de comissões à LDO devem ser encaminhadas até o fim do dia na terça-feira (26) - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado Oito comissões definem nesta semana emendas à LDO de 2026
Presidida por Carlos Viana, a CPMI deve receber nesta terça o plano de trabalho do relator, Alfredo Gaspar - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado CPMI vota convocações de ex-ministros e ex-presidentes do INSS
Nioaque, MS
Atualizado às 00h05
12°
Tempo nublado Máxima: 26° - Mínima: 10°
11°

Sensação

3.15 km/h

Vento

85%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 5 horas Moraes dá 48 horas para PGR opinar sobre explicações de Bolsonaro
Há 5 horas Polícia Militar fecha uma boca de fumo e prende dois homens, sendo um por tráfico na modalidade “Disk Droga”, em Coxim
Há 5 horas Servidor em Foco: 6ª Semana de Atenção à Saúde promove bem-estar e qualidade de vida no trabalho
Há 6 horas Polícia Civil esclarece furto qualificado e recupera equipamento de alto valor em Fátima do Sul
Há 6 horas Comissão aprova projeto que permite a advogado representar réu em conciliação no juizado especial
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Prefeitura de Nioaque vai abrir processo administrativo após veículo da Saúde ser flagrado em atacadista de Campo Grande Prefeitura confirma que vai abrir processo administrativo e garante que, se houver comprovação de responsabilidade, servidor poderá ser exonerado do cargo
2
Há 7 dias Campanha coleta DNA de desaparecidos em MS e reforça importância do serviço contínuo
3
Há 3 dias Welington Gatti é Nioaque na disputa da Liga Sulmems de Velocross
4
Há 7 dias Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 65 milhões
5
Há 4 dias Dia do Educador Especial: profissionais que transformam vidas com amor e dedicação
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados