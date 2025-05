SESAU realiza mais um ponto de vacinação contra a gripe nesta terça-feira (13)

Mobilização noturna busca ampliar acesso e facilitar imunização de trabalhadores e estudantes

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), promove nesta terça-feira (13) mais uma ação de vacinação contra a gripe. A mobilização será realizada das 18h às 22h no Centro Espírita Emmanuel, localizado na Rua dos Ferroviários, 1180, no bairro Cabreúva. A expectativa é atender entre 400 e 500 pessoas.

A iniciativa tem como foco principal atender pessoas que enfrentam dificuldades para se vacinar durante o horário comercial, como trabalhadores e estudantes. Estarão disponíveis doses da vacina contra a Influenza para todas as faixas etárias a partir dos seis meses de idade.

Para se vacinar, é necessário apresentar um documento oficial com foto e, se possível, o Cartão do SUS. Equipes da Sesau estarão no local para triagem e aplicação das doses conforme os critérios da campanha. A ação é aberta a todos os públicos, inclusive moradores da região e frequentadores do local.

Critérios para ações extramuros

A estratégia faz parte de um conjunto de medidas adotadas pela Sesau para ampliar o acesso à vacinação e enfrentar a queda nas coberturas vacinais observadas nos últimos anos. As ações extramuros são realizadas com base em critérios técnicos, considerando:

Grande circulação de pessoas no local;

Facilidade de acesso, como proximidade de pontos de transporte coletivo;

Estrutura oferecida pela instituição parceira, como mesas, cadeiras e acesso à internet para suporte das equipes.

A oferta da vacinação em horários alternativos, como período noturno e fins de semana, tem o objetivo de reduzir barreiras e estimular que mais pessoas se protejam contra doenças imunopreveníveis.

Balanço da campanha

Desde o início da campanha de vacinação contra a Influenza, 168.855 pessoas já foram imunizadas em Campo Grande, considerando toda a população a partir dos seis meses de idade. O foco principal da estratégia é garantir a proteção dos grupos mais vulneráveis, que têm maior risco de complicações em decorrência da gripe.

O reforço mais recente ocorreu no fim de semana, durante o “Dia D” de vacinação, nos dias 10 e 11 de maio. Na ocasião, foram aplicadas 8.710 doses em 15 pontos de vacinação, incluindo dois drives-thru, que facilitaram o acesso da população ao imunizante.

Atualmente, a vacinação segue disponível nas 74 unidades de saúde da Capital, em horário regular. Três Unidades de Saúde da Família (USFs) — Jardim Noroeste, Jardim Los Angeles e Universitário — também funcionam com horário estendido até as 23h, com vacinação disponível até às 22h30.

A Sesau reforça que a vacina contra a gripe é segura, gratuita e essencial para prevenir surtos, reduzir internações e proteger a saúde coletiva.